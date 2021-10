"No hay espacio para amenazas": Boric replica a advertencia de Jadue

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió al paso de las declaraciones de su ex contendor y hoy aliado Daniel Jadue (PC), quien planteó una suerte de advertencia sobre si el abanderado, en caso de llegar a La Moneda, se desvía de la línea programática del pacto.

Según publicó en sus redes sociales, Jadue estuvo ayer con integrantes de la olla común "La Marina" de Pedro Aguirre Cerda, donde formuló un aviso al actual diputado, el cual quedó registrado en un video también compartido en plataformas sociales y que ha resonado este viernes.

En éste el alcalde de Recoleta resaltó que Apruebo Dignidad "representa una oportunidad de transformación (...) por su programa" y porque "no tiene historial de haber gobernado 30 años".

En ese sentido, anticipó que "yo me comprometo ante ustedes: el día que Gabriel se tuerza un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia, y cobrándosela para defender los compromisos que estamos honrando".

Boric reaccionó a esas palabras y expresó que "queremos ser Gobierno para cambiar Chile y construir un país justo y digno para tod@s, con seriedad y responsabilidad".

En ese marco, enfatizó que "lo importante del proyecto colectivo que hemos forjado es que se basa en convicciones profundas y compartidas, donde no hay espacio para las amenazas", cerrando el mensaje con su más reconocida frase de campaña: "¡Seguimos!".

En el mismo video, Jadue instó a las participantes del encuentro en Pedro Aguirre Cerda y a la ciudadanía en general a que "se levanten a votar" por Apruebo Dignidad.

Asimismo, sostuvo que "si uno vota por ladrones, después no se puede quejar cuando te asaltan, y si uno vota por mentirosos, después no te puedes quejar de sentirte engañado, y si uno vota por consumidores de droga después no se puede quejar del micro o narcotráfico".

Recién ayerJadue y Boric, más temprano, se habían reunido para compartir un café árabe, en la que el ex presidenciable comunista destacó que tuvieron "una grata y entusiasta conversación acerca de lo que se viene para nuestro país".