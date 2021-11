Post elecciones, Bolsa de Santiago registró su mayor alza diaria en más de una década

En el día post elecciones generales, que dejó a José Antonio Kast (Partido Republicano) y a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) en la segunda vuelta presidencial, la Bolsa de Santiago registró su mayor alza diaria en más de una década.

El Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), principal indicador bursátil del país, cerró la jornada con un aumento de 9,69%, la subida más alta desde la crisis subprime del 2008.

El dólar, a su vez, partió el día con una abrupta caída de 30 pesos, por debajo de la barrera de los 800, y si bien luego morigeró el retroceso, cerrando en 810, se trató de la mayór baja en 13 años.

Los expertos apuntan que este comportamiento de los mercados se explica en la composición del Congreso, que obligará a ambos candidatos a moderar sus propuestas e ideas.

Cristián Solís de Ovando, ex gerente general de la Bolsa, planteó que los resultados hacen "que sea un Senado absolutamente empatado, muchas de las leyes con la Constitución actual no pueden ser aprobadas porque ya no tienen la mayoría; como hay que ir hacia el centro, todos van a tener que dialogar con todos y si no nadie le va a poder pasar la aplanadora -como se dice vulgarmente- a otros, y eso a los mercados les gusta porque tiene certezas, independiente de posiciones ideológicas, tienen certidumbre".

Francisco Errandonea, gerente general de SoyFocus, sostuvo que "en general los mercados financieros tienden a reaccionar de manera bastante fuerte a los resultados de las elecciones, esto no es propio de Chile, esto pasa en el mundo".

Puntualizó igualmente que "cuando la Bolsa sube más de 2%, en general, tienden a ser reacciones bien de corto plazo y no indica mucho que esto vaya a ser una tendencia que se vaya a mantener".

EMPRESARIADO VE "POLARIZACIÓN" PERO CON ESPERANZA EN "MODERACIÓN"

Desde el mundo empresarial, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, comentó spbre las elecciones que "la mayoría de los chilenos ha demostrado que no quiere cambios radicales y que valora la seguridad y el orden".

"De cara a la segunda vuelta, esperamos que se vote por el desarrollo social, económico, la generación de oportunidades para todos, por la seguridad, la paz, el progreso y la democracia", resaltó.

Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, avizoró que "es evidente que en las próximas semanas viviremos un clima de mayor polarización".

Sin embargo, "debemos esperar a ver cómo se readecúan las fuerzas políticas de ambos candidatos, quienes deberán moderar sus propuestas para tratar de capitalizar los votos de centro", subrayó.

"Como CNC creemos que el discurso más moderado le hace bien al país", enfatizó.