Provoste reiteró críticas contra Boric: Lo responsable es que la ciudadanía sepa qué ofrece cada candidatura

La candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), apuntó nuevamente al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), y reiteró sus críticas ante la tardanza en la publicación de su programa de Gobierno.

Las elecciones presidenciales se desarrollarán en tres domingos más y los candidatos se encuentran recorriendo el país mientras presentan sus medidas y preparándose para las próximas jornadas.

En este contexto, la senadora se encontraba exhibiendo sus propuestas en Arica, donde afirmó que "lo responsable es que la ciudadanía sepa qué es lo que le ofrece cada candidatura al país", enfatizando en que quedan 21 días para las elecciones y solo 18 de campaña.

"Nosotros hoy día somos la única alternativa con posibilidades de estar en la segunda vuelta, que tiene un programa que ha sido construido de manera muy participativa", aseguró la candidata.

El diputado Gabriel Boric no tuvo actividades presidenciales durante esta jornada, sin embargo, se espera que mañana lunes entrege el programa final de Gobierno, lo que lo ha convertido en blanco de críticas debido a la demora.

Por su parte, Marco Enríquez-Ominami, candidato del PRO, presentó su plan de seguridad nacional que contempla una unidad dedicada a combatir el crimen organizado y a la elección democrática de los fiscales.

Sichel criticó a Boric y Kast

Esta jornada también hubo actividades del candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, quien presentó sus medidas medioambientales, criticó el negacionismo en esta materia y aprovechó de referirse a la ausencia de algunos candidatos a los debates, en medio de las tensiones registradas en la derecha luego de que varios miembros de la coalición respaldaran al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Así, se refirió a la ausencia de Boric en dichas instancias. "Lo que he visto es que Gabriel Boric tenía pocas ganas de discutir hace algún tiempo", afirmó.

"Hoy día me sorprende porque me está pasando lo mismo con José Antonio Kast, no va al debate de mañana, no fue al debate del agua. Eso es la polarización, no querer debatir todos los temas en todos los lugares cuando correspondan", acusó.

Por su parte, José Antonio Kast participó durante esta jornada en una conmemoración por el día de las iglesiass evangélicas.

Encuesta Pulso Ciudadano

Durante la jornada de este domingo se conocieron los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano, que deja a José Antonio Kast en la delantera con un 22,2% tras subir 6,1 puntos respecto al sondeo de la primera mitad de octubre. Mientras que Boric cae 3,9 puntos ubicándose en un 17,4%.

En el sondeo se evidenció que, por primera vez, el abanderado de Chile Podemos Más fue desplazado hasta el quinto puesto con un 6,9% de aprobación, siendo superado por Yasna Provoste (9,5%) y también Franco Parisi (7,3%).

Además, el candidato Marco Enríquez-Ominami (PRO) quedó en la sexta posición con 4,8%, y en el último lugar se mantiene Eduardo Artés con un 1,6%.

Ante esto, el timonel del Partido Comunista, Guillermo Tellier, recalcó el apoyo del colectivo al candidato de Apruebo Dignidad, a quien calificó como el único que puede ponerse "al frente del pueblo de Chile para evitar que llegue al país el neofascismo, encabezado por el señor Kast".

"Señor Kast, usted no va a venir a cambiar nuestro proceso democrático, usted no va a venir con su política de regresión conservadora, usted no va a venir a reinstalar de nuevo aquello que instaló la dictadura", advirtió.

Este lunes los aspirantes participarán en un debate de la Universidad de Chile sobre educación, ciencia y cultura, sin embargo, estarán ausentes José Antonio Kast y Franco Parisi, que se encuentra fuera del país en medio de un proceso judicial.