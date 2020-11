PS se "entusiasma" con Maya Fernández como presidenciable

Debido a que ningún socialista ha marcado en las encuestas presidenciales, al interior del partido se ha levantado el nombre de la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández.

El diputado Leonardo Soto manifestó que "a mí me entusiasma la idea de Maya Fernández, ella es nieta de Salvador Allende, es una diputada que ha tenido un extraordinario desempeño en la bancada y creo yo que representa y tiene un liderazgo en la ciudadanía y yo creo que puede ser proyectado su liderazgo a nivel nacional".

Sin embargo, la propia diputada descarta: "Siempre es bueno que los compañeros y compañeras lo valoren a uno, pero yo no estoy en la carrera presidencial. la verdad es que no".

Fernández sostuvo que "no hay que acelerar. Creo que estamos en un momento bien importante en la historia chilena respecto al Plebiscito y me interesa más, derepente, los contenidos".

Varios militantes del PS temen, de no lograr posicionar a algún candidato en las encuestas, que deban repetir el escenario de 2017 cuando se cuadraron con el independiente Alejandro Guillier.

Esta posición no agrada al senador José Miguel Insulza quien expresó que "es muy importante y el Partido Socialista debe tener esta vez un candidato o candidata presidencial. Por cierto yo estoy disponible, y así lo he dicho, pero me importa más que se haga".

En contrapartida, el diputado Manuel Monsalve afirmó que "el Partido Socialista está enfrentando las primarias de gobernador regional en algunas regiones con candidatos independientes, no con militantes. Entonces, yo creo que lo que Chile requiere es un partido que mire más allá de sus fronteras".

Desde el Frente Amplio, en tanto, miran con buenos ojos una candidatura de Maya Fernández, según aseguró el diputado del Frente Amplio, Pablo Vidal.

El parlamentario manifestó que "sin duda alguna Maya es una persona que convoca más allá de los límites de su partido. Es respetada en otros sectores políticos de la oposición y sí, figuras como ella ayudan a la unidad".

En el FRente Amplio, sin embargo, esperan aún el pronunciamiento de la periodista Beatriz Sánchez sobre si asumirá nuevamente una candidatura presidencial.