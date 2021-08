Ricardo Lagos: "Se cometió un grave error al no haber tenido una primaria legal"

El ex Presidente Ricardo Lagos Escobar aseguró que la actual consulta ciudadana que están realizando los partidos de Unidad Constituyente es "un grave error" pero que "hay una convicción para remediar aquello".

Pese a esta crítica el militante PPD llegó esta mañana al Liceo de Aplicación de Santiago para emitir su sufragio argumentando que "a través de estos partidos podemos seguir construyendo futuro". "Unidad Constituyente ha dado un ejemplo de voluntad, capacidad y eficiencia. No es fácil organizar lo que aquí se ha hecho", destacó.

"Lo hicimos en su momento cuando tuvimos una primaria no legal con Eduardo Frei y luego con Andrés Zaldívar y ahí me tocó a mí. Lo importante es pensar en el futuro. Ayer era la revolución industrial, ahora es la revolución digital. Son otras tareas las que nos convocan y el futuro lo hacemos entre todos, entendiendo que la democracia consiste en saber escucharnos, también al que piensa distinto", agregó el ex Mandatario.

Más allá de su participación, Lagos indicó tras su voto que una primaria legal hubiese sido una mejor opción que la consulta que se está llevando a cabo este sábado. "Se cometió un grave error de la dirigencia política actual por no haber tenido una primaria legal. Ahora estamos remendando ese error, gracias a la voluntad y consecuencia de los que aquí están trabajando", declaró

"Hay una convicción para remediar aquello, pero de que es un error, es un error", enfatizó más tarde.

Respecto de los resultados el ex Presidente dijo desconocer el volumen de participantes por estar "muy retirado de esas pistas", pero viendo con optimismo lo que pase: "Esperemos trabajar intensamente para lo que debe ser la elección y ya veremos si pasamos a segunda vuelta, porque también se puede ganar en primera".