Se cayó pacto del PS con el Frente Amplio y el PC: Paula Narváez criticó veto al PPD

Apenas dos horas duró la hasta entonces "histórica" decisión del Partido Socialista de romper su alianza con la Democracia Cristiana para participar en las primarias del Partido Comunista y el Frente Amplio.

Esta tarde, el candidato del PPD Heraldo Muñoz había anunciado la bajada de su candidatura para apoyar a Paula Narváez (PS), tras lo cual los socialistas anunciaron que irían a las primarias con el PC y el FA.

Sin embargo, al poco andar, el Frente Amplio vetó al PPD al expresar grandes diferencias entre ambos. Esto llevó al Partido Socialista a anunciar el quiebre de la recién inaugurada relación.

La candidata Paula Narváez, evidentemente molesta, expresó que "se necesita seriedad, se necesita honrar la palabra, se necesita ser transparente y tener el mismo discurso en lo privado con lo público".

"Sin unidad era muy complejo poder construir lo que se necesita, sin embargo, ellos se han farreado la oportunidad y no dan garantías de gobernabilidad para Chile", remarcó la carta del PS, el PPD, el Partido Liberal y la plataforma Nuevo Trato.

Como si fuera poco, tras el rápido quiebre, desde el PS se comunicaron nuevamente con la DC para evaluar la organización de primarias conjuntas, pero la Falange lo rechazó, afirmando que no hay disposición para "improvisar".

En alusión al veto desde el FA, el secretario nacional de la DC, David Morales, emplazó a que "los partidos más de la izquierda trabajen con seriedad, parece que se emborracharon con los éxitos del fin de semana, y a la vuelta de la esquina hacen un plantón como el de hoy".

"Por lo menos la Democracia Cristiana no va a participar en primarias por las razones que vimos", ratificó. La DC aún no tiene candidata o candidato, tras la bajada de Ximena Rincón y el desmarque de Yasna Provoste, quien desde el Senado llamó a los partidos de la centroizquierda a "reflexionar (...) esperar un tiempo, escuchar bien a la ciudadanía, consultar con sus bases y con el mundo independiente; intentar al menos entender en lo profundo el resultado electoral y lo que sucede en el país y asumir lo mal que se ha hecho y rectificar".

En tanto, el timonel y candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado, llegó esta noche a la sede del PS para evaluar los próximos pasos.

FRENTE AMPLIO: RD REPROCHA VETO Y DUDA DE APOYO A BORIC

Ante esta situación, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, expresó sus reparos afirmando que "juntamos firmas con un objetivo claro liderado por Gabriel Boric: no es tiempo de exclusiones, tenemos la oportunidad de transformar Chile y construir mayoria, que sea el pueblo el que decida. No nos equivoquemos, la oportunidad es la primaria amplia. Esto no ha terminado".

Complementó el único senador de RD, Juan Ignacio Latorre, quien reiteró que "desde Revolución Democrática nos comprometimos con levantar la candidatura de Gabriel Boric juntando firmas x Convergencia Social para convocar a primarias legales amplias de oposición con vocación transformadora".

Con ello, desde RD dan a entender que fue el partido de Gabriel Boric, Convergencia Social, el que vetó la entrada del PPD.

El plazo fatal para inscribir primarias vence esta medianoche.