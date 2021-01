Senador Latorre está "disponible" para ser el candidato presidencial del Frente Amplio

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) se manifestó "disponible" para una candidatura presidencial si es que nombre genera consenso al interior de su partido y del Frente Amplio.

En conversación con La Tercera, el parlamentario aseveró que "muy sinceramente, no tenía en mis planes este escenario, estaba más bien en el 'plan Bea' y que estuviera nuevamente disponible para que sea nuestra candidata presidencial. Yo he dicho que, sin desearlo o que sea una cosa de interés personal, si mi nombre genera consenso en RD, estoy disponible para la presidencial".

"Esto lo he hablado con Catalina Pérez, la presidenta del partido y con otros dirigentes y militantes de base que me preguntan..., la misma Beatriz (Sánchez). Pero esta es una definición que se tiene que dar de forma colectiva, participativa, democrática, con las bases de mi partido y del FA", precisó.

"No hay que negarse a una cuestión tan relevante, con responsabilidad histórica del momento que estamos viviendo en el país, uno no podría negarse ante algo así. Pero insisto, no es algo buscado ni deseado", continuó.

Entre los posibles mecanismos para elegir a un candidato de la oposición, Latorre sostuvo que "el Frente Amplio tiene que decidir colectivamente si estamos disponibles a ir a una primaria amplia de toda la oposición, con candidatura única, sobre la base de compromisos programáticos mínimos. Yo creo que sí".

"Veo posibilidades de construir un gobierno de coalición si existe voluntad política de transformación. El espacio que componen hoy Unidad Constituyente, Chile Digno y nosotros como FA, entre esos tres bloques opositores debería haber las condiciones y la voluntad política para conformarlo. No veo que el FA tenga que acudir a unas primarias solo con Unidad Constituyente o solo con el PC y Chile Digno, eso no tiene sentido, para eso vamos a la primera vuelta", añadió.

En relación a una posible candidatura del diputado Marcelo Díaz, Latorre planteó que "con una precandidatura como Paula Narváez del PS, representa probablemente la misma sensibilidad que Marcelo Díaz, es decir, el bacheletismo. Pero el bacheletismo estaría sobrerrepresentado con figuras y el FA tiene que buscar otra alternativa frenteamplista. Marcelo, además, lleva poco tiempo en el FA".

"Si pasa Paula Narváez o Daniel Jadue a segunda vuelta, no tendría problemas de apoyar a ninguno de los dos. Si fuera yo la carta presidencial y pierdo, voy a seguir siendo senador y pretendo apoyar a ese gobierno de coalición desde el Senado", puntualizó.