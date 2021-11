Senador Pizarro: No me cabe duda que el partido votará a favor de respaldar a Boric

El senador Jorge Pizarro (DC) planteó en Cooperativa que pese a las diferencias existentes con las colectividades que conforman Apruebo Dignidad, espera que la junta nacional del partido haga un llamado a apoyar la candidatura presidencial de Gabriel Boric en la segunda vuelta del 19 de diciembre.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Pizarro indicó que "lo primero que tiene que hacer la junta es evaluar lo que ha sido este proceso electoral, el contexto en el cual hoy día tiene que tomar una decisión respecto de dos candidaturas que son extremas, que polarizan, que dividen mucho a la sociedad".

El parlamentario manifestó su preocupación por "el hecho que se haya polarizado el electorado que fue a votar y que escogió entre un candidato de extrema derecha y un candidato de izquierda o de izquierda más extrema. Como a todos los ciudadanos, al partido se le presenta la misma disyuntiva de qué hacer".

"Nosotros perdimos con nuestra candidata Yasna Provoste en el Nuevo Pacto Social, pero ella ha insistido, y con toda razón, porque representaba eso, que aquí lo importante es seguir avanzando en transformaciones, pero con estabilidad política, con respeto a los derechos de las personas y condenando total y absolutamente la violencia como método de acción política, que lamentablemente se ha impuesto o algunos quieren imponer en nuestro país", recalcó.

"Yo creo que en esto uno tiene que distinguir lo que es votar por una candidatura o un candidato, frente a dos alternativas que no nos gustan, con formar parte de una propuesta de gobierno o de un gobierno, son dos cosas distintas, y no me cabe duda que el partido va a votar a favor de respaldar al candidato Boric", precisó.

Pizarro continuó señalando que "la ciudadanía optó por un proyecto de sociedad que no es el nuestro y eso indudablemente a nosotros nos deja en una situación distinta, de oposición, constructiva, positiva, haciendo ver nuestros puntos de vista, pero no formando parte de un gobierno ni mucho menos".

"Yo no veo al partido, militantes, hay gente que seguramente podrá votar por Kast, pero no veo que haya una coherencia entre lo que hemos sido históricamente y lo que representa el proyecto de Kast, que es un retroceso de lo que al menos nosotros aspiramos en materia de igualdad de derechos, de avanzar en equidad, de todo lo que ha sido el avance en materia de género, hay una serie de temas que divide profundamente lo que son nuestras visiones de la sociedad", puntualizó.