El candidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, manifestó su orgullo de haber participado como ministro del Gobierno de Sebastián Piñera, luego de emitir su sufragio en la comuna de Las Condes.

El ex presidente del Banco Estado concurrió a votar durante esta mañana al colegio Compañía de María Apoquindo, donde al ser consultado por su paso como secretario de la cartera de Desarrollo Social señaló que "si no lo hubiera sido, probablemente no estaría aquí".

En la oportunidad indicó que "los datos indican que podemos ganar" y dejó ver su confianza por el éxito para esta jornada, subrayando que "partimos de la nada y los datos indican que la elección se va a definir entre Joaquín Lavín y yo".

Finalmente, Sebastián Sichel enfatizó en que su coalición no busca darle continuidad a la derecha porque "esta es una coalición distinta, no es la derecha, es el centro, son los independientes, es la centro derecha, es una coalición más diversa".