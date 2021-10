Sichel: "Me parece triste ver cómo algunos están buscando apostar fichas en varios lados"

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, respondió a quienes presionan su candidatura y buscan que alcance un acuerdo con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Esta declaración llega a pocas horas que el senador el Iván Moreira lo emplazara a decidir si quería o no el apoyo de la UDI para su campaña.

"Me parece triste ver cómo algunos están buscando apostar fichas en varios lados... Eso es lo que veo", lamentó Sichel, y agregó que "uno no puede poner exigencias después de que han ocurrido las primarias, uno no puede firmar un cheque en blanco para alguien que propone bajar los impuestos en un 20% a los más ricos en Chile cuando todavía no podemos pagar las ayudas sociales necesarias para miles de chilenos".

Consultado sobre su posible apoyo a Kast en segunda vuelta, el ex ministro de Desarrollo Social planteó: "Preguntémoslo al revés... Si estaría disponible, como nosotros vamos a pasar a segunda vuelta, a potenciar el rol del Ministerio de la Mujer".

"También me gustaría preguntarle, a aquellos que quieren negociar, si estarían disponibles a aumentar la recaudación fiscal para pagar la pensión de alimentos a todas esas mujeres que no tienen pensión de alimentos", cuestionó el candidato.

KAST NO ESTÁ DISPUESTO A TRANSAR "EN UN ESTADO MÁS GRANDE"

Frente a estos emplazamientos, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, manifestó que no está dispuestos transar en un "Estado más grande".

"Yo no voy a responder a los 25 emplazamientos que me ha realizado en los dos últimos días, Sebastián Sichel, no voy a caer en eso, debió hacerlo antes, para ello habrá un debate, donde responderé lo que quiera saber", indicó el republicano.

Sobre su programa de Gobierno, Kast manifestó que "si yo pasó a segunda vuelta, voy a necesitar los votos de Sichel y si él pasa, los míos. Pero aquí no se trata de transar, sino que de hablar con la verdad".

"Si quiere que transemos en un Estado más grande, le voy a decir no. Si hay que quedar los parientes de los políticos en el Estado, no vamos a transar. Sobre el tema del Ministerio de la Mujer, nosotros le vamos a poner Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social", concluyó.