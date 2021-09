Timonel RN retrucó a Sichel: "Que él se dedique a los temas de campaña; nosotros, al liderazgo de nuestros partidos"

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, retrucó esta tarde al candidato presidencial del partido y del resto de la coalición gobernante, Sebastián Sichel (independiente), por sus críticas respecto a los descuelgues de diputados de la tienda oficialista en relación a apoyar el cuarto retiro anticipado de ahorros previsionales.

Luego de que durante la mañana el ex ministro de Desarrollo Social asegurara que "si en un partido se desordenan los parlamentarios, mal está el presidente de esa tienda de no tener la capacidad de ordenarlos", y defendiera su posición de no respaldar las campañas parlamentarias de quienes están de acuerdo con el giro de fondos de pensiones, Chahuán le respondió en duros términos en una rueda de prensa en el Congreso Nacional: "A nuestro candidato presidencial, (decirle) que él se dedique a los temas de campaña, a los temas de programa; nosotros, al liderazgo de nuestros partidos".

"Al candidato presidencial, a nuestro candidato presidencial, decirle claramente que las preocupaciones de su campaña son las suyas y las del liderazgo del partido, las nuestras. Y si bien tenemos una coalición que lo apoya, creemos que es complejo incorporarse en las dinámicas internas de los partidos democráticos que tienen debates internos y que resuelven persuadiendo, convenciendo y no imponiendo", sostuvo el líder de RN.

"Quiero decirle al candidato Sichel: más concentración en los temas de programa de Gobierno, de alternativas para Chile, moderando los tonos, y los partidos tendremos que hacer nuestra tarea de poder conducirlos para que en definitiva no tengamos un cuarto retiro de fondos previsionales", urgió el senador.

Finalmente, Chahuán dijo estar seguro que "no va a haber cuarto retiro. No me cabe la menor duda que en el Senado no están los votos, ni siquiera en senadores de oposición. Yo estoy muy tranquilo respecto a lo que ha sido la conducción y liderazgo que hemos tenido en esta pandemia".

A la fecha, se prevé que tres diputados de RN voten a favor del cuarto retiro -Paulina Núñez, Jorge Durán y Eduardo Durán-, mientras otro grupo del partido está en reflexión, y entre ellos, algunos a quienes ha molestado el tono del candidato presidencial.

Luego de que la comisión política de RN, en la que se abordará lo que pasa con los díscolos, se suspendiera por dos días consecutivos, ésta se celebrará durante esta noche.