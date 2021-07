Unidad Constituyente espera un "buen plan" para su consulta ciudadana

Tras la confirmación de una consulta ciudadana, los partidos de Unidad Constituyente se encuentran afinando detalles para definir a su carta presidencial de cara a las elecciones de noviembre.

Aunque hasta el momento no se ha determinado, los partidos se inclinan por utilizar el mismo padrón de las primarias de gobernadores regionales, tema que será definido por una comisión.

El secretario nacional de la Democracia Cristiana, David Morales, indicó que "esta comisión tiene como misión precisamente organizar, como dice su nombre, la elección. Va a tener que distribuir los padrones, va a tener que mandar a imprimir los votos, cuadernillos de firmas y distribuirlos en cada uno de los locales".

"Además, esta comisión tiene como misión determinar en cuántos locales se va a votar, la decisión política de las mesas de los distintos partidos de Unidad Constituyente es que se vote en todas las comunas de Chile, pero hay que determinar si es que en alguna comuna se va a votar en más de algún local o en más de alguna circunscripción electoral", precisó.

Por su parte, la candidata del PS, Paula Narváez, sostuvo que "nosotros hemos pedido desde ya mucho tiempo poder competir en una clara cancha, hoy día ya sabemos cuál es y cómo nos enfrentaremos los y las candidatas de la Unidad Constituyente".

"Lo que no es bueno es la encuesta Cadem, porque es la que semana a semana va generando opinión pública, luego llegan las urnas y en las urnas se supera completamente lo que ha dicho la encuesta. Si la vamos a seguir usando como una manera de generar un clima, creo que no es el camino", puntualizó.

"Son un instrumento, se miran, pero la democracia no se reduce a las encuestas", agregó la ex ministra.

El candidato del Partido Radical, Carlos Maldonado, cuestionó que "una primaria digital habría favorecido a una participación más amplia, pero la realidad es esta, una primaria presencial y espero que la comisión nos proponga un buen plan".

"Nosotros quisiéramos una participación lo más cercana posible a las que tuvieron las primarias legales. A mí me hubiera gustado que ella estuviera en el Servel el 19 de mayo, me hubiera gustado que todas las candidaturas del sector hayan estado en el Servicio Electoral el 19 de mayo y pudieron haber estado, no todos en ese momento tuvieron la voluntad política necesaria", recalcó.

Narváez y Maldonado se enfrentarán a la carta DC, Yasna Provoste, en la cita fijada para el próximo 21 de agosto.