El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, dijo en una entrevista que "no por la excusa de respetar los derechos humanos vas a renunciar a una de las obligaciones principales del Estado, que es mantener el orden y controlar la violencia", lo que fue ampliamente criticado. En El Primer Café de Cooperativa, el presidente de Democracia y Comunidad -centro de pensamiento de la Democracia Cristiana-, Patricio Zapata, sostuvo que la palabra "excusa" no fue la más adecuada, sin embargo, explicó que "él no está relativizando el valor de los derechos humanos", ya que en la misma declaración Sichel indicaba que el control del orden público debía ser respetando los DDHH. "Creo que es súper complicado cuando juzgamos a la gente por una frase sacada de contexto", acotó el abogado constitucionalista.

