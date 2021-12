El coordinador político del Partido Republicano, Rojo Edwards, admitió en El Primer Café que él no se ha hecho el test de drogas, que insistentemente le ha exigido, junto a José Antonio Kast, a Gabriel Boric. "Yo no me he hecho el test, y estaría muy contento de hacerlo junto a Gabriel Boric mañana si él está de acuerdo", afirmó. Pese a que esta polémica se ha instalado en la última semana antes del balotaje, el senador electo por la Región Metropolitana aclaró que él no cree -pese a sus propios emplazamientos públicos- que el abanderado de Apruebo Dignidad "sea un consumidor de drogas".

