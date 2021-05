"Se debe pagar en mayo": Oposición presiona avance de la renta básica universal tras cónclave

Luego del cónclave de la oposición, en el que se fijó la renta básica universal como "lo más urgente" a tratar en la agenda de mínimos comunes, este domingo los parlamentarios del sector aseguraron que el pago de este beneficio "debe ser en mayo" debido a los problemas económicos de la población por la pandemia del Covid-19.

"Efectivamente, lo que se resolvió es que se va a priorizar la agenda que dice relación con la renta universal básica de emergencia, junto con lo sanitario y la ayuda a las pymes", señaló el diputado DC Matías Walker.

En esta línea, el parlamentario aseguró que "lo urgente, lo que necesitan los chilenos es que esta renta universal de emergencia, al 100 por ciento del Registro Social de Hogares por sobre la línea de la pobreza, se empiece a pagar en mayo".

"No podemos demorarlo un día más y por eso es que la presidenta (del Senado) va a dar esta semana las indicaciones de cuál va a ser la propuesta definitiva en número respecto a la fuente de financiamiento", puntualizó Walker.

La reunión estableció también buscar una fórmula para ayudar a todos aquellos que no estén en el registro y los que tienen trabajos informales.

"Espero que el Gobierno escuche"

Por su parte, el timonel y presidenciable del PPD, Heraldo Muñoz, pidió que "el Gobierno escuche al Congreso, a la sociedad civil, a las organizaciones sindicales de profesionales, de artistas, que están demandando esta renta universal de emergencia para poder sobrevivir en pandemia".

"Ese es el propósito de este diálogo y el financiamiento existe, la plata existe y el Gobierno se puede endeudar más. Los ingresos del cobre son significativos, por lo tanto, no hay excusas de que no exista el financiamiento", aseguró el ex ministro del Gobierno de Michelle Bachelet.

Tras el cónclave, los equipos ya están trabajando en el texto e incorporando las propuestas y comentarios para entregar la próxima semana -se espera antes del miércoles- el texto al Gobierno.

"No nos invitaron"

En tanto, el diputado Jaime Mulet, timonel y presidenciable de la FRVS, lamentó que su partido "no fue invitado" a este cónclave de la oposición, pese a que -señaló- "perfectamente podría haber sido más amplio".

"Los regionalistas no fuimos invitados por la presidencia del Senado, debemos decirlo, y nos parece curioso porque en este diálogo de mínimos con el Gobierno es muy importante que estemos", dijo el líder de FRVS.

"El Partido Comunista que está impulsando el impuesto a los más ricos no está presente por voluntad propia, a nosotros no nos invitaron. Ahora nosotros creemos que un diálogo de mínimos con el Gobierno requiere la participación de quien hemos estado por estos cambios", afirmó el parlamentario.

Finalmente, apuntó a que "es un sector de la ciudadanía el que está allí representado o más bien algo como la Nueva Mayoría y están en todo su derecho de hacerlo, pero perfectamente podría haber sido más amplio".