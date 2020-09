Diputado Longton apuntó a "presiones salvajes" tras rechazo a la acusación contra la jueza Donoso

El diputado RN Andrés Longton, impulsor de la rechazada acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, aseguró que "hubo presiones salvajes para que la acusación no prosperara".

"Analizando las exposiciones de algunos senadores, nos quedamos con que hubo una negligencia en la manera en como se dejaron en libertad a peligrosos asesinos y delincuentes, pero al parecer eso no fue suficientemente notable para acusar a la ministra Donoso y destituirla de su cargo", cuestionó.

El parlamentario aseguró que "nos enfrentamos a un gitante muy poderoso y ese poder se demostró en el Senado. No puedo mencionar personalmente si vi o no vi, pero sí estoy seguro de que hubo presiones salvajes para que esta acusación no prosperara".

En la instancia, solo ocho senadores dieron su foto favorable a la aprobación en el capítulo principal, que menciona el "notable abandono de deberes", todos pertenecientes a la coalisión de Chile Vamos.

Respecto al segundo capítulo sobre "incumplimiento de tratados internacionales en materia de protección de la infancia", de forma inédita la acusación tuvo un solo voto de aprobación por parte de Ivan Moreira.

En respuesta, uno de los abogados defensores de la magistrada, Jaime Winter, señaló que las palabras de Longton "son declaraciones que están fuera de lugar, no corresponde cuestionar así el trabajo de este Senado, de hecho, un capítulo tuvo un solo voyo a favor y muestra la frivolidad de la acusación completa".

Respecto a la resolución, advirtió que "no podemos estar contentos en este momento, sino que, simplemente podemos estar conformes porque lo que hay detrás de esto es el drama de una niña que ha generado toda esta situación".