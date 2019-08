Girardi por ley corta antiterrorista: Las propuestas que hace el Gobierno son más bien pequeñas bengalas

El próximo martes se debe votar la Ley Corta Antiterrorista en el Senado, proyecto que estaba en tabla pero que el Ejecutivo llamó a aprobar y ponerle urgencia luego de las bombas que fueron entregadas en la 54° Comisaría de Huechuraba y en la oficina del ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.

La iniciativa busca modificar el Código Procesal Penal con el objetivo de agilizar las medidas investigativas en casos de terrorismo.

Desde la oposición, el senador Felipe Harboe (PPD) hizo un llamado a "dejar de lado los traumas" y aprobar la ley corta, mientras que Guido Girardi (de la misma colectividad) se mostró cauto ante la iniciativa.

"Lo que hago es un llamado a dejar los traumas de lado, asumir que ningún sector político en el país puede relativizar lo que significan los actos terroristas, y otorgar, ojalá, la aprobación a este proyecto de ley, creo que es lo que corresponde", señaló Harboe.

Girardi, en tanto, aseveró que "una ley corta es una propuesta para ser discutida, porque también muchas veces las propuestas que hace el Gobierno son más bien pequeñas bengalas de búsqueda de un interés político y electoral inmediato, un poquito populista; pero eso no quiere decir que no haya que discutirlo en serio".

Coloma: "El tiempo no da lo mismo"

En el oficialismo, el senador de la UDI Juan Antonio Coloma manifestó que "en materia antiterrorista algunos pensaron que no había posibilidad de que hubiera terrorismo en Chile. Lamentablemente hay siempre quienes pretenden que el terror sea la forma de hacer ver sus puntos de vista".

El parlamentario gremialista remarcó que "a esas personas tenemos que combatirlas, ¿con qué?, con las medidas de siempre pero con medidas nuevas, aplicar más inteligencia a la forma de enfrentar los problemas modernos".

Coloma enfatizó que "llevamos varios años discutiéndola (la Ley Antiterrorista), no es que se presentó ayer, esto se presentó hace un tiempo y ha habido un debate bien profundo, los argumentos están arriba de la mesa. Cada día que pasa yo siento que puede haber un grupo de terroristas y no tenemos capacidad de enfrentarlos; el tiempo no da lo mismo".