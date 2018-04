Poco trabajo y agenda "fome" provocan reclamos de senadores

Del "frenesí" al "frenazo"... Varios senadores reconocen por estos días, fuera de micrófono, que la tabla de proyectos a revisar está "fome", debido a la ausencia de temas relevantes; situación que incluso los ha obligado a realizar sesiones más cortas.

El martes de la semana pasada, aparte de definir la conformación de las comisiones, la Sala sólo vio un proyecto de protección de datos personales, nada más.

El miércoles hubo una sesión especial para debatir sobre la abortada licitación del Transantiago y después, en una sesión ordinaria, de menos de una hora, terminaron de ver las presidencias de las comisiones y aprobaron un proyecto de acuerdo para condenar el crimen de la concejala brasileña Marielle Franco.

Ayer, en un par de horas de sesión vieron un acuerdo de exención de visas para diplomáticos de Sudáfrica y Marruecos, y un acuerdo con Estados Unidos para autorizar oficiales de seguridad armados a bordo de los vuelos entre los dos países; requisito para mantener la Visa Waiver. Ésos son los temas que se han visto durante este mes de abril en la Sala del Senado.

¿La explicación? "El Gobierno y la Secretaría de la Presidencia no han tenido claridad de cómo colocar las urgencias a los proyectos que están en trámite", se quejó el jefe del comité de senadores de la DC, Jorge Pizarro.

"Este tema lo hemos estado viendo en la reunión de comité. Por eso hemos ido haciendo reuniones extraordinarias, por ejemplo, de la Comisión de Relaciones Exteriores, para tener tres proyectos de acuerdos internacionales -que son importantes – en tabla, y viendo qué vamos a tener la próxima semana, pero en los otros temas de fondo, no hay nada", agregó el ex timonel falangista.

"No hay que legislar por legislar"

Desde Chile Vamos optan por poner paños fríos: "Los temas de fondo van a estar las próximas semanas y meses en las comisiones", asegura Víctor Pérez, jefe del comité UDI.

"Las comisiones no actúan como una fábrica que va produciendo proyectos (...) No hay que legislar por legislar, no hay que hacer un check list de que tenemos 10 proyectos por semana", argumentó el dirigente gremialista.

"Culpa del Gobierno anterior"

El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, encargado de llevar adelante la agenda legislativa, tiene su propia mirada: "Esto se explica, en parte, porque a fines de la administración anterior hubo un frenesí y despacharon varios de los proyectos que estaban en el Senado. Se están, además, recién constituyendo las comisiones, por lo tanto, ahí se produce una suerte de retraso", afirmó.

El Gobierno de Sebastián Piñera ha presentado hasta ahora sólo un proyecto y dos indicaciones sustitutivas, que aún no alcanzan a llegar a la Sala del Senado.

"Hemos estado conversando con los senadores, con el presidente del Senado, para ver cómo ir dándole urgencia a aquéllos proyectos que son más importantes, que forman parte de las prioridades del Ejecutivo", aseguró Blumel.

El titular de la Segpres acotó que "es parte del proceso, además, cuando se instala una nueva legislatura, que hay que echar a andar la máquina de proyectos de ley".

"En esto tampoco hay que caer en un atolondramiento, porque al final del día lo que importa es legislar bien", remató Blumel.

Montes: "Las comisiones deben producir más rápido"

El presidente del Senado, Carlos Montes (PS), admitió que es un tema que están viendo en conjunto con los comités parlamentarios y que también harán ver al Gobierno.

"Tenemos 1.200 proyectos. No es que no tengamos proyectos, y el Gobierno no ha presentado ninguno (que haya llegado a la Cámara Alta). Estamos hablando de los que se han acumulado durante todo este tiempo", dijo.

"Mañana tenemos un proyecto de Vivienda y otro de Educación y Cultura, que estamos esperando a ver si llega... Están trabajando las comisiones, pero tenemos que ver que produzcan más rápido. El Gobierno no tiene nada que ver con esto, es cosa nuestra. Acuérdese que las comisiones se constituyeron la semana pasada", indicó Carlos Montes.

Cabe recordar también que hubo al menos dos semanas desde el inicio de la nueva legislatura; es decir, prácticamente todo marzo, en que los partidos estuvieron negociando las presidencias de las comisiones, que no funcionaron.

La tabla de la Sala de este miércoles incluye un proyecto que obliga a tener juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados para niños y niñas en situación de discapacidad y otro para autorizar el cabotaje de pasajeros de cruceros de bandera extranjera en determinados casos.