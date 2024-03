PPD aún no dirime quién será su carta para liderar el Senado

Este martes se votará la mesa del Senado, sin embargo, la bancada del Partido por la Democracia (PPD) aún no dirime quién será su carta para liderar la Cámara Alta, a raíz del empate a tres votos que existe entre los senadores Pedro Araya y Ximena Órdenes.

La disputa se encuentra entre Araya, quien comenzó a militar hace algunas semanas con este objetivo, y Órdenes, quien dejó la militancia hace siete años, pero en su momento llegó a ser vicepresidenta del partido y se ha mantenido cercana a la colectividad, formando parte del comité de senadores.

Eventualmente, si ambos senadores o incluso el comité no se ponen de acuerdo, podría emerger el nombre de Ricardo Lagos Weber.

El presidente del PPD, Jaime Quintana, por su parte, indicó que "la UDI, por lo menos la semana pasada, fue bastante explícita, en el sentido que ellos van a cumplir su palabra. Creo que es un partido que ha honrado el acuerdo hasta ahora, que se ha beneficiado de él, no veo que haya razones para tomar distancia de ese acuerdo".

Sin embargo, al ser consultado por quien va a apoyar para esta elección, declaró que "es una decisión que tenemos que madurar en las próximas horas. Por sobre todas las cosas, tenemos que hacer que prime el que entreguemos un nombre".

En esta línea, Quintana dejó la puerta abierta a los demás senadores PPD: "los cuatro postulantes tienen todos los pergaminos, la experiencia y las credenciales para presidir. Y los dos que están en carrera hoy día, absolutamente", dijo.

MESA DE LA CÁMARA: UDI RECHAZA AL PC Y DC PIDE INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO

Por otro lado, en la Cámara Baja hay un poco más de tiempo para definición de quién va a presidir la mesa, pues el timonel Ricardo Cifuentes (DC) aún no presenta su renuncia. No obstante, la disputa sigue enredada entre el Partido Comunista y el Partido de la Gente, lo que pone en riesgo un eventual triunfo de la centroizquierda cuando se vote la mesa a mediados de abril.

En esta línea, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) remarcó que "estamos haciendo un esfuerzo para que el Partido Comunista no sea quien presida la Cámara, porque estamos convencidos de que el Partido Comunista va a intentar frenar todas las leyes en materia de seguridad ciudadana".

Sin embargo, el timonel comunista, Lautaro Carmona, aseguró que las tareas que el PC "ha cumplido cuando se trata de tareas más allá de su estricta competencia como partido político, demuestran que tiene credenciales, que tiene capacidad, que tiene experiencia y que tiene una posibilidad cierta de, con garantías a todo y todo, ejercer esas tareas de representación".

Finalmente, el diputado Eric Aedo (DC) pidió una intervención del Gobierno en esta controversia.

"Si es el PC o si le corresponde al PDG, es una situación que tiene que resolver el PC y el Gobierno con el PDG. Ahora, me atrevo sí a decir que creo que hay que asumir que probablemente Demócratas no van a estar en este acuerdo, que ya dieron un paso hacia Chile Vamos. Y en ese sentido, creo que el Gobierno tiene que hacer el máximo esfuerzo de incorporar al PDG a la mesa con una vicepresidencia ahora y, por qué no, el próximo periodo de la presidencia para ellos", ahondó.