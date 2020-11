Senador Letelier calificó de "error" el pago irregular de contribuciones

El senador Juan Pablo Letelier (PS) aseguró que cometió un error al no regularizar una construcción dentro de su propiedad y que pagará las contribuciones correspondientes.

Esto luego de un reportaje de Informe Especial de TVN que mostró que diversos parlamentarios, de todo el espectro político, no pagaron las contribuciones correspondientes a los terrenos y construcciones presentes en sus propiedades.

Según la investigación, esta omisión le podría significar un ahorro de cerca de un millón de pesos mensuales en contribuciones.

"Primero los cifras están bastante distorsionadas porque yo regularicé ya esa propiedad, aunque advertí el error que había cometido. Donde construí una casa para la persona que trabaja conmigo y no se regularizó esa construcción", dijo Letelier a Cooperativa.



El senador dijo que asume "la responsabilidad y el municipio entregará la información a Impuestos Internos al respecto".

El senador habría evitado pagar así cerca de un millón de pesos. (Captura: TVN)

"No tiene nada que ver con esas cifras. Uno paga cuatro veces al año las contribuciones y pedí que recalcularan. No me voy a meter en la polémica con las personas que hicieron el informe al respecto, pero le puedo decir que sus cifras están bien equivocadas, pero yo asumo mi responsabilidad. Voy a pagarlo. Cometí un error cuando construí la casa para la persona que trabaja conmigo de no regularizar", resaltó Letelier.

El parlamentario explicó que pensaba que la obra iba a ser regularizada por las personas que estuvieron a cargo de ella y que por eso asume su responsabilidad, al no darse cuenta que esto no fue así.

"Es mi responsabilidad. Contraté alguien que hiciera la casa, el arquitecto, no supe que no había regularizada. Uno normalmente contrata obra cerrada, pensé que él iba a hacer todo, no lo hizo. Le consulté cuando fue advertido del error, asumí mi responsabilidad e hice los procesos de regularización en el municipio", remarcó.