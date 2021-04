16:14 - | Senado aprueba, con 22 votos a favor y 19 en contra, la votación separada respecto a la delimitación y condiciones del #BonoClaseMedia. Gobierno hace reserva de constitucionalidad #CooperativaEnCasa

15:17 - | Senado debate si admite o no votar indicación de votación separada respecto a los límites del Bono Clase Media.

14:50 - | Senado aprueba con 24 votos a favor y 16 votos en contra indicación del senador Navarro que buscaba evitar limitar "por una sola vez" el proyecto de Bono Clase Media #CooperativaEnCasa

14:25 - | Senado discute en particular el Bono Clase Media: En estos momentos una indicación presentada por el senador Navarro

14:22 - | Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda: La ley tal como queda va a permitir el bono en este caso y no para entregar otros adicionales en el futuro

13:05 - | Alejandro Navarro (PRO) por Bono Covid: Necesitamos un apoyo real de acceso universal, que la gente no tenga incertidumbre, lleno de letra chica, yo me voy a abstener porque no satisface las expectativas #CooperativaEnCasa

13:02 - | Mesa del Senado descartó algunas indicaciones presentadas esta jornada porque están fuera de plazo y, una de ellas, es inadmisible

12:50 - | Senador Alejandro Guillier votará a favor del Bono Covid: Los gestos simbólicos a esta altura no sirven, porque este proyecto ayuda a la gente #CooperativaEnCasa

12:45 - | Senador Juan Ignacio Latorre (RD) se sumó a la decisión de la bancada socialista y se abstendrá del Bono Covid: Son beneficios que llegan a la gente, pero hay que buscar otras alternativas #CooperativaEnCasa

12:32 - | Senadora Adriana Muñoz (PPD) insistió en una renta mínima universal y pidió al Gobierno no trabar el tercer retiro, pero aún así, dijo que votará a favor "porque creo que es un avance" del Bono Clase Media #CooperativaEnCasa

12:30 - | Senador Juan Pablo Letelier (PS): La motivación de nuestra abstención es porque se está reiterando la letra chica del Gobierno y excluye de manera tramposa a la gente, queremos que llegue a más gente #CooperativaEnCasa

12:12 - | Senadora Carmen Gloria Aravena votará a favor del Bono Covid : Hemos ido mejorando, hay cosas que faltan. Yo todavía espero que tengamos soluciones más allá del tercer retiro

12:06 - | Jaime Quintana (PPD): "Me gustaría no aprobar esta idea de legislar", pero reconoció un avance "no despreciable" entorno al Bono Covid, por lo que afirmó que votará a favor

12:02 - | Senador David Sandoval (UDI) votará a favor: Estamos frente a una situación tan extrema y toda esta ayuda, creo que más que abstenerse, es hoy día entender que hay que avanzar

11:55 - | Senadora Isabel Allende (PS) dio a conocer que la bancada "optó por la abstención" del Bono Covid: Este país tiene condiciones para endeudarse más, es voluntad que este Gobierno no muestra #CooperativaEnCasa

11:49 - | Senador Jorge Pizarro (DC) votará a favor del Bono Clase Media: Uno puede corregir, pero negarse a la idea de legislar, me parece que es la peor de las señales #CooperativaEnCasa

11:38 - | Senador Claudio Alvarado (UDI): Es un buen proyecto, que con la contribución del Congreso puede ser mejorado (...) Voy a botar a favor de esta iniciativa

11:32 - | Senador independiente Pedro Araya señaló que votará a favor "porque sin duda es una ayuda", aunque a su juicio queda espacios de mejora

11:25 - | Senador Iván Moreira (UDI) por Bono Clase Media: Es injusto decir que el Gobierno ha hecho poco, pero es insuficiente por la magnitud de la crisis (...) No hay duda que podrían ser más, pero lo importante es que lleguen #CooperativaEnCasa

11:14 - | Senadora Ximena Rincón (DC) por Bono Clase Media: No vamos a rechazar, lo vamos a aprobar. Hicimos lo que pudimos, pero es el Gobierno el que no considera a quienes quedan fuera #CooperativaEnCasa

11:07 - | Carlos Bianchi (Ind.): "Esto no alcanza a resolver el problema real y por eso no tengo duda que tendrá que avanzarse -que no es lo mejor- que es el tercer retiro (...) no me puedo negar en esta línea"

10:59 - | "Este proyecto es una protección muy importante para millones de familias, para millones de personas y por eso los senadores de RN votaremos favorablemente esta iniciativa", dijo el senador José García Ruminot

10:58 - | Ministro Cerda señaló que "venimos con mucha esperanza de que esto se pueda aprobar en la Sala y eso nos permita pasar a la Sala de la Cámara de Diputado" y agradeció la sesión del domingo: "Denota el sentido de urgencia que tenemos por entregar estos mayores beneficios"

10:51 - | Al Congreso llegaron los ministros de la Segpres, Juan José Ossa; de Hacienda, Rodrigo Cerda, y la titular de Desarrollo Social, Karla Rubilar



Al llegar al Congreso, el Ministro Rodrigo Cerda dijo estar %u201Cesperanzado en que se pueda aprobar además una ampliación del actual IFE%u201D. @Cooperativa pic.twitter.com/9TQg2UyUpc — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) April 4, 2021