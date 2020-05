Sin retroactividad, Senado aprobó limitar la reelección de parlamentarios

La Sala del Senado aprobó este martes el proyecto que establece un límite a la reelección de parlamentarios, eso sí, sin efecto retroactivo.

La Cámara Alta visó la limitación de la reelección con 35 votos a favor, siete en contra y una abstención.

La propuesta aprobada establece que los diputados tengan un máximo de dos reelecciones, es decir 12 años en el cargo, y que los senadores puedan optar a sólo una reelección, para sumar como máximo 16 años en el cargo.

Sin embargo, los parlamentarios rechazaron que su aplicación sea retroactiva tras alcanzar 22 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, no alcanzando el quórum de 26 votos necesarios para aprobar este articulado.

Sesión entrampada por discusiones reglamentarias

La iniciativa, que requería 26 votos para su aprobación, vio entrampada su discusión durante la sesión por la voluntad de algunos senadores, como Alejandro Navarro -uno de los que quedaría fuera si se aprueba también la retroactividad-, de inhabilitarse, lo que equivale a un voto en contra en este caso en el que se necesita quórum calificado.

La sesión inició alrededor de las 15:30 horas, pero cerca de las primeras dos horas de debate estuvieron enfocadas en asuntos reglamentarios, principalmente los efectos que puede tener la inhabilitación de senadores.

El secretario general del Senado, Raúl Guzmán, dijo que en este proyecto "no concurriría un interés directo que generara una inhabilidad para abstenerse de votar"; en tanto que la presidenta Adriana Muñoz (PPD) zanjó que, "sin embargo, si el o senador o senadora considera en su fuero interno que se va a inhabilitar, es su decisión, no altera el quórum".

El debate del contenido partió pasadas las 18:00 horas, en un sesión convocada hasta el total despacho del proyecto, lo que se concretó pasadas las 23:00 horas.

Argumentos de los senadores

La timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, votó en contra de limitar la reelección ya que, argumentó, es un "profundo error, que tal como se ha dicho en la mayoría de las intervenciones no soluciona el problema de fondo y no resuelve el problema de credibilidad y falta de confianza de la ciudadanía".

En su respectivo turno, el senador Jorge Pizarro (DC), otro de los que no podrá repostular en caso de ser retroactiva la norma, y que no apoya el proyecto, pidió debatir con calma y sin presiones de redes sociales; "no hay mejor fórmula que sean los propios ciudadanos los que decidan", dijo.

José Miguel Insulza (PS), en tanto, anunció que se abstendrá, mientras que el UDI Víctor Pérez afirmó que votará a favor de la iniciativa que, de aprobarse tal como está, le impidirá repostularse.

A su vez, el PPD Guido Girardi anunció que "voy a abstenerme en materia de la retroactividad porque creo que puede haber un uso inadecuado de ella"; en tanto, votó a favor del límite a la reelección.

"Pero al mismo tiempo -afirmó- yo por lo menos no me voy a repostular en la próxima elección, y lo hago con la firma convicción de que esto pueda colaborar a la confianza, y yo me quedo con la consciencia tranquila".