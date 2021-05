La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), volvió a emplazar públicamente al Gobierno para que acelere la presentación de los proyectos de ley que materializarán las conversaciones de "mínimos comunes" sostenidas entre oficialismo y oposición, en el Gobierno y el Parlamento. Si temprano esta mañana, en Cooperativa, la senadora habló de "inmovilismo", ahora acusó "desgobierno" y dio un ultimátum para la concreción de las negociaciones: "El país ya no quiere más que este desgobierno de una administración paralizada siga postergando las oportunidades de apoyo", dijo Provoste en un video difundido por su equipo. "Han pasado ya 12 días desde que, como oposición política y social, presentamos una propuesta seria, concreta y financiada: renta básica universal sobre la línea de la pobreza, apoyo directo a las pymes para proteger el trabajo, apoyos reales a la salud primaria para mejorar la trazabilidad, mejorar otras medidas sanitarias, y el Gobierno no ha llegado ni con un solo proyecto, niuna sola idea o cifra, y (...) ahora se inventa una nueva 'normalidad 2.0', como es el carné verde para poder flexibilizar las medidas", criticó la parlamentaria. "Yo creo que el Presidente Piñera y sus ministros no entienden el país que hoy gobiernan, y deben entender que el tiempo se les acabó. Si esta semana no tenemos proyectos de ley serios para poder apoyar a las familias, el Gobierno tendrá que ver cómo sigue haciendo frente a la crisis, cómo termina su periodo, porque desde la oposición ya hemos hecho el trabajo", sentenció la ex ministra de Educación. Según ha dicho el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, los proyectos en cuestión se presentarán "de aquí al miércoles", tras recibir las propuestas que en materia de "mínimos comunes" elaboró Chile Vamos.

