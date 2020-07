Moreira: No veo en los principios de la UDI que diga que haya que defender a las AFP

El senador Iván Moreira (UDI) cuestionó la decisión de su partido de llevar a cinco diputados gremialistas, entre ellos su hermano Cristhian Moreira, al Tribunal Supremo (TS), por haber votado a favor del proyecto que busca permitir el retiro anticipado del 10 por ciento de los fondos de pensiones.

Los diputados UDI que votaron a favor del proyecto son Virginia Troncoso, Sandra Amar, Pedro Álvarez-Salamanca, Álvaro Cárter y el ya mencionado Cristhian Moreira.

En el matinal de CHV Contigo En La Mañana, el senador expresó que no puede "estar en un partido donde te amenacen por cómo votar", agregando que no ve "en ninguna parte de los principios de la UDI que diga que haya que defender a las AFP. Así que esto no es cuestión de los principios".

"Aquí somos un partido que siempre ha defendido la libertad individual. Son las personas las que tienen que tomar la decisión", aclaró Moreira.

El senador enfatizó que "esto que hizo la UDI lesiona nuestra convivencia, nos pone entre la espada y la pared. Y como que hoy te están obligando, con lo que están haciendo, a votar de una determinada manera".

Asimismo, Moreira emplazó a la UDI a llevar al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, al TS, luego de que el líder comunal señalara en diversas ocasiones que planea votar a favor de una nueva constitución, además de criticar abiertamente la propuesta del Gobierno por la clase media.

"Los que voten a favor de la nueva Constitución nueva ¿Los van a pasar al Tribunal Supremo? ¿Nuestro amigo y candidato Presidencial Lavín, y otros parlamentarios, los enviaran también al TS? La Constitución si es una cuestión de principios. La UDI juega con fuego", fustigó.