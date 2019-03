Van Rysselberghe por caso Asipes: "Sólo quiero que se aclare lo antes posible"

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió a su citación como imputada por cohecho y fraude al fisco en la arista de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) del caso Corpesca.

La parlamentaria fue citada para el próximo 29 de marzo, fecha que -dijo- no le acomoda, así que pedirá modificarla, aunque reafirmó que tiene intención de declarar.

Según la senadora, que es investigada por sus vínculos con la Asipes y no por la Ley de Pesca, "yo no era parlamentaria cuando se tramitó la Ley de Pesca, por lo tanto difícilmente puedo tener algo que ver con eso".

"Al fiscal le llegó una denuncia, tiene que investigar, me parece bien que investigue y nosotros estamos dispuestos a cooperar y es lo que he hecho", manifestó.

Consultada respecto a si hará uso de su derecho a guardar silencio, la parlamentaria manifestó que "no, yo lo que quiero es que ojalá esto se aclare lo antes posible".

La senadora Van Rysselberghe era parlamentaria y encabezaba la Comisión de Pesca del Senado cuando recibía correos electrónicos de su amigo, el entonces gerente de la Asipes, Luis Felipe Moncada, quien le daba instrucciones sobre cómo tramitar una ley que beneficiaba al sector de la pesca artesanal.

En uno de los correos, la senadora le escribió que "aparentemente están incorporadas las indicaciones que nos importaban, ¿crees necesario presentar además la indicación que me mandaste?".

Además, un ex asesor con quien se enfrenta por una denuncia por robo asegura que él mismo trasladó los dineros de los pagos a la senadora.

RN: Los fiscales se equivocan mucho y muchas veces

En tanto, también fue citado el actual diputado Frank Sauerbaum (RN), quien no era parlamentario cuando presentó a Moncada a los diputados de la bancada de Renovación Nacional pero se mandaba mails con el entonces dirigente de la industria pesquera quien le transfería dinero a través de la empresa de un hermano.

Moncada le decía a Sauerbaum que "facturara por cambio de alfombras y en la próxima pondremos cambio de cielo y pintura", según se constata en uno de los e-mail.

En esta línea, el presidente de RN, Mario Desbordes, advirtió que "el citar a una persona como imputado no significa ni siquiera que haya presunción de responsabilidad, ni siquiera. La formalización incluso no significa que esté fundada, solo es un dato para anunciarle a la persona que está siendo investigada y por lo tanto, mientras no haya nada concreto el partido no tiene nada que hacer".

"Los fiscales hacen un tremendo esfuerzo por hacer su pega, se equivocan mucho y varias veces", cuestionó.

Desde la Asipes, donde ya no participa Felipe Moncada, no quisieron comentar la citación como imputados a los parlamentarios de Chile Vamos.