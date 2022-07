"La relación de las autoridades con el pueblo no puede estar siempre mediada por traer solamente a los que les van a decir adulaciones y eso implica exponerse más", afirmó el Presidente Gabriel Boric al destacar este jueves las visitas que ha realizado en los últimos días, sin aviso previo a los medios de comunicación, a barrios de comunas como San Joaquín, Quilicura o Machalí. "No quiero que me muestren solamente el lado bonito de las cosas; quiero escuchar al vecino enojado", aseguró.

