El curioso momento que protagonizó Piñera con Trump al regalarle una bandera impresa

Este viernes se concretó la reunión entre el Presidente Sebastián Piñera y el mandatario de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca, pero antes que cualquier discusión política se hiciera presente, un gesto llamó la atención en redes sociales.

Piñera apareció portando una imagen impresa con una bandera cuadrada de Estados Unidos con una bandera chilena inserta en medio, lo que fue regalado a Trump.

"Chile está en el núcleo de los Estados Unidos, en el mismo corazón", dijo Piñera a la prensa al mostrar la imagen.

LIVE: President Trump welcomes the President of the Republic of Chile, Sebastian Pinera to the White House. https://t.co/uiFR22mr1d