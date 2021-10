Ossandón y el caso Dominga: Es muy difícil que el Presidente no haya sabido de un negocio de ese nivel

El senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió en Cooperativa a las revelaciones de los denominados "Pandora Papers", asegurando que es "muy difícil" que el Presidente Piñera no haya tenido conocimiento sobre las condiciones en la venta de Dominga, transacción realizada en Islas Vírgenes Británicas, reconocido paraíso fiscal.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario indicó que "todos tienen derecho a defenderse, pero aquí van a tener que dar explicaciones e investigar hasta el final, porque cómo le vamos apedir a la gente que confíe si esto tiene ojos de gato, pelos de gato, cola de gato, pero no es gato y yo tampoco quiero que sea un gato, pero la gente tiene derecho a desconfiar en una cosa tan, pero tan grave como esta".

"Aunque el Presidente no hubiera sabido, aunque es muy difícil que una persona no sepa de un negocio de ese nivel, pero ¿la familia no tiene un mínimo de lealtad y de pudor y de honorabilidad para tener cuidado en los negocios que se hacen, sobre todo ligados al medioambiente?", cuestionó.

Para Ossandón, "políticamente por supuesto tiene que investigarse (...) todos tienen derecho a plantear lo que sea, yo creo que la acusación constitucional a estas alturas es un poco aprovecharse del tema político. Yo investigaria más para que tomen una decisión de una acusación constitucional, en el fondo hay que profundizar esto y si tiene razones y ellos consideran que realmente hay razones para eso tendrán que hacerlo no más, si aquí yo no voy a defender lo indefendible".

"Sichel no tiene nada que ver con esto, pero afecta al mundo político completo, al final la gente no le cree a nadie y eso es lo más grave", dijo al ser consultado sobre el efecto en la carrera presidencial.

El senador recalcó que "hay acciones que ya son de codicia, tienen plata por todos lados y si realmente hicieron eso, fueron a Islas Vírgenes a hacer un negocio como este, parece que no pensaron en su papá, no pensaron en nadie y eso es así".