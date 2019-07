Piñera defiende a FFAA a fronteras: No podemos combatir a ladrones si tenemos la puerta abierta

El Presidente Sebastián Piñera defendió el decreto firmado el martes en el que suma a las Fuerzas Armadas al control de las fronteras con el argumento de que así se podrá combatir el narcotráfico y crimen organizado proveniente de otros países.

La medida ha generado serias críticas tanto por la efectividad que puede tener una iniciativa de este tipo, que ya ha fracasado en otros países y ha generado puntos de corrupción militar, como por la oportunidad del anuncio, pues se produce justo cuando se vive una crisis migratoria en las fronteras con Perú y Bolivia por el alto número de ciudadanos venezolanos que buscan ingresar al país.

"El decreto que firmé el martes significa que nuestras Fuerzas Armadas van a poder colaborar con nuestras policías, no reemplazarlas, prestando inteligencia, transporte, logística, tecnología y también la posibilidad de actuar en las fronteras", explicó el Mandatario este jueves.

"No se puede combatir a los ladrones teniendo las puertas de nuestras casas abiertas. Tampoco se puede combatir al narcotráfico teniendo nuestra frontera norte sin la suficiente protección", añadió el Jefe de Estado.

"¿Por qué tomé esta decisión? En primer lugar porque vamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que la droga, que mata, que destruye, siga llegando a nuestros jóvenes, a nuestras escuelas, barrios, hogares. Para eso es fundamental usar todos los instrumentos que nos otorga la ley", detalló.

"En segundo lugar, el consumo de drogas en nuestro país está creciendo. Los niños y jóvenes están en el primer lugar en el consumo de droga y es un lugar que no queremos mantener. Y en tercer lugar la producción de drogas en dos países limítrofes como Perú y Bolivia, con los cuales tenemos extensas fronteras, y en Colombia, está llegando a niveles récord y sabemos que es droga usa a Chile como país de tránsito hacia otros países o para abastecer el consumo local y por tanto esa es una señal de alerta", añadió.

Respecto a los cuestionamientos, Pïñera dijo que su convencimiento es proteger a los niños y jóvenes.

"Sé que algunos han manifestado algunas críticas, (pero) quiero decir que como Presidente de Chile estoy convencido que mi deber, mi obligación es proteger a los niños, a los jóvenes y a todos nuestros compatriotas del flagelo de la droga", comentó.

Quintana: No sé si será bueno seguir copiando el modelo colombiano

Desde la oposición manifestaron que las explicaciones de esta medida debieron conocerse junto con el anuncio del decreto, mientras que el presidente del Senado, Jaime Quintana, cree que este tipo de materias no debieran resolverse mediante decretos.

"Genera muchas dudas en materia de constitucionalidad. Creo que materias tan trascendentes como esa, como el combate contra el narcotráfico, no estoy seguro si deban establecerse por decreto, creo que esto requería un diálogo mucho más extenso con otros actores, lamentablemente no se hizo y no hay precedente en el mundo de que las fuerzas armadas hayan logrado éxito en esta materia. No sé si será bueno seguir copiando el modelo colombiano", dijo Quintana.

El decreto aún no es publicado en el Diario Oficial ya que falta el visado de la Contraloría, mientras que tanto Perú, como Bolivia y Argentina fueron informados de este nuevo decreto