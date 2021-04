Cuatro ex funcionarios del Cementerio General de Antofagasta fueron condenados por malversación

Cuatro ex funcionarios del Cementerio General de Antofagasta recibieron penas que van desde los 300 días hasta los cinco años, por el delito de malversación de caudales públicos.

La investigación de este caso comenzó a raíz de una denuncia por venta irregular de terrenos y mausoleos en el camposanto de la capital regional entre los años 2015 y 2017, periodo en el cual los condenados no restituyeron los fondos a la Municipalidad de Antofagasta, provocando una defraudación fiscal de 421 millones 809 mil 510 pesos.

El fiscal Cristián Aguilar destacó la sentencia "no sólo por extensión de la pena, sino también porque se trató de un delito contra la probidad cometido por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones".

"Se llevaron a cabo diversas diligencias para lograr su esclarecimiento e identificación de los autores, como análisis de documentos, informes policiales, cartolas bancarias, transferencias e informes periciales contables, toma de testimonios de más de 100 testigos, entre otros", agregó Aguilar

El Juzgado de Garantía, en un procedimiento abreviado, sentenció a Misael Antonio Cortés Olivares (ex administrador), María Angélica Rojas Gutiérrez (ex subadministradora), Claudio Javier Núñez Cortés (ex encargado de ventas) y Richard Phillip Swaneck Ramírez (ex encargado de proyectos), a las penas de cinco y cuatro años, 541 y 300 días, respectivamente.

Las condenas las cumplirán en libertad, bajo sujeción al control de Gendarmería.