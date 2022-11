A través de redes sociales, una madre hizo el llamado a no robar objetos de la tumba de su hijo fallecido, que está en el cementerio de Antofagasta. "Hay muchas personas malas. Ayer fui a visitar mi bebé que falleció, y me llevé la sorpresa de que le arrancaron sus peluches del cementerio, que con tanto esfuerzo se lo pusimos", contó. En las imágenes se puede ver un peluche de Hulk, otro de Iron Man y un gran peluche blanco. "Solo espero que Dios toque el corazón de esa persona que robó y que los devuelvan donde pertenecen. Ya no respetan la memoria de los fallecidos", agregó.

