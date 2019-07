Fiscalía reformalizó a la alcaldesa de Antofagasta por el delito de negociación incompatible

Este miércoles, en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, se desarrolló la audiencia de reformalización contra la alcaldesa de la comuna, Karen Rojo, imputada por el delito de negociación incompatible.

El trámite procesal se enmarca en la investigación del denominado caso Main, en el que la jefa comunal (independiente que llegó a la alcaldía con el apoyo de Chile Vamos) fue formalizada por la presunta comisión de fraude al Fisco en junio del año pasado. Los hechos que se indagan ocurrieron entre el 2015 y el 2016 previo a la campaña electoral de ese año, cuando Rojo ya llevaba un periodo a cargo del municipio.

El fiscal a cargo de la investigación, Cristián Aguilar, explicó que "se encuentran varias diligencias pendientes encargadas a la Policía de Investigaciones (PDI) y esperamos tener resultados antes de la fecha del cierre".

Esta causa, que ya lleva más de un año, cuenta también como imputados al administrador municipal Héctor Gómez, el ex secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social local (CMDS) Eduardo Vergara y José Miguel Izquierdo.

El caso explotó tras la denuncia del ex concejal Eduardo Parraguez, quien acusa que la alcaldesa Rojo pagó una asesoría política de Izquierdo, socio de Main Comunicaciones, con dineros de la CMDS, fondos que deben ser exclusivamente destinados a temas de salud y educación.

El abogado querellante, Rolando Lorca, aseguró que "existe la comisión de delitos y que la responsabilidad está recayendo en la señora alcaldesa por fraude al Fisco y negociación incompatible, dado que hay una flagrante infracción a los artículos del Código Penal pertinentes a estos temas".

Por su parte el abogado Jorge Bofill, defensor de Rojo, que desde 2012 ejerce como alcaldesa de Antofagasta, reconoció que esperaba una modificación en la acusación: "El fiscal hizo algunas precisiones que tienen, yo diría, un sentido jurídico más que respecto de los hechos, donde no hay absolutamente nada nuevo, lo cual nos llama un poco la atención".

A juicio de la defensa, el persecutor "insiste en que los trabajos contratados al señor Izquierdo para la Corporación Municipal no se habrían realizado y si hay algo que está claramente acreditado a estas alturas en la investigación es que esos trabajos sí se hicieron. Hubiera esperado una modificación en ese sentido y me llama ala atención que el fiscal no lo haya hecho".

Para el 23 de julio está fijado el cierre de la investigación en el caso.