Formalizan a ex secretario ejecutivo de la Corporación Cultural de Antofagasta

Este jueves en el Juzgado de Garantía de Antofagasta se formalizó la investigación contra Mauro Robles, ex director ejecutivo de la Corporación Cultural de Antofagasta, en el marco del Caso Main.

"No fueron solicitadas medidas cautelares. Cabe hacer presente que los restantes imputados tampoco las mantienen actualmnte, fijándose un plazo para el cierre de investigación de 60 días", indicó el fiscal Christian Aguilar.

Tras la audiencia Robles se mostró tranquilo y agradeció al fiscal por no formular cargos: "El fiscal es una suerte de cirujano, donde no está dejando ningún cabo suelto para que se sepa la verdad y que se deje de engañar a la ciudadanía (...) No me cabe duda de que los días de Karen Rojo están contados en el municipio".

Del mismo modo reconoció que en algún momento omitió información: "Cuando me di cuenta de que esta situación estaba tomando un volumen que realmente iba a ser grave y me iba a perjudicar, di un paso al costado de la Corporación Cultural y puse mi denuncia entregando toda la información a la PDI".

Otra de las instancias de esta causa será el 23 de octubre, cuando el Tribunal discutirá una nueva ampliación de la investigación o el cierre de ésta.