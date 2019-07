Indemnizarán a familia de menor que sufrió daño neurológico severo en Hospital de Calama

Una indemnización total de 701 millones 796 mil pesos deberá pagar el Servicio de Salud de Antofagasta a la madre y hermana de un niño de nueve años, luego una cirugía para extraer piezas dentales en el Hospital Carlos Cisternas de Calama le provocara una incapacidad tanto física como neurológica.

En fallo unánime, el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta ordenó al servicio público el pago de esta indemnización por el daño y daño moral al grupo familiar del menor, por su responsabilidad en la falta de servicio brindada a la víctima en el año 2014.

"La cirugía el 9 de junio del año 2014, que tenía como objeto la extracción de dos dientes, luego de practicada la cirugía el niño, manifestó una reacción anormal y adversa a la anestesia, que en definitiva término con una encefalopatía hipóxico-isquémica, producto de que el médico anestesista, don Mauricio Hernán Castillo Videla, no siguió los protocolos médicos, en particular no leyó ni revisó la ficha clínica", sostiene el fallo.

El menor presenta actualmente una invalidez total, tanto física como neurológica, sobrevive en una silla de ruedas, dependiendo totalmente de su madre y de su hermana y a consecuencia de los hechos ha padecido otras enfermedades, ya que sus órganos no funcionan con la normalidad requerida.