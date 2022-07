Piezas de armas de guerra fueron detectadas en encomiendas aéreas en Antofagasta

Ocultas en 66 sacos entre aparatos tecnológicos, ropa y otros objetos enviados como encomienda fueron detectados en el Aeropuerto Andres Sabella de Antofagasta diversas piezas de armamento de guerra de grueso calibre, las que ingresaron por una ruta aérea nueva que llega desde Miami (Estados Unidos) hasta la ciudad nortina.

"Estos son distintos bultos bastantes grandes los cuales se dividen en cientos y cientos de encomiendas. Esta es una fiscalización que se realiza por sobre dos semanas, en la cual se revisan estos paquetes y se encuentran mercancías que no están declaradas y entre ellas partes y piezas que requieren un peritaje más profundo", señaló Francisco Romero, director regional de Aduanas.

El perito balístico de la PDI, comisario José Maldonado, explicó que lo incautado corresponde a partes y piezas de un fusil AR-15, con la capacidad de armar ocho de estos rifles: "Nosotros acá armamos dos fusiles para graficar como este tipo de armamento mantiene un alto poder de fuego, debido a que el calibre es 5,56 milímetros y tiene una alcance efectivo de 500 metros y total de hasta un kilómetro".

La investigación en torno a este hallazgo es liderada por el fiscal Juan Castro Bekios, jefe de la Fiscalía de Focos e Investigación Criminal, quien indicó que "estas armas llegaron desde Estados Unidos a Antofagasta en primera instancia y presumiblemente para luego ser trasladada a la ciudad de Iquique vía terrestre y presumimos que parte de ese cargamento iba destinado al extranjero".

Castro agrego que "no se descarta alguna organización criminal en particular, no obstante, por el valor que estas tienen y la sofisticación de la modalidad de importación y el modus operandi, podemos presumir que este armamento va destinado a alguna organización criminal".

Hasta ahora no hay detenidos, sin embrago, de acuerdo a los antecedentes entregados basados en las primeras diligencias realizadas por la Fiscalía, Aduanas y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, se sospecha participación de extranjeros en este ilícito de tráfico de armas y contrabando, el primero de este tipo detectado en Antofagasta.