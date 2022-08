Meganoticias aseguró que la policía de Rotterdam desconoce el paradero de Karen Rojo, tres semanas después de que las autoridades chilenas anunciaran la detención de la ex alcaldesa de Antofagasta en esa ciudad neerlandesa.

"No sabemos dónde está ni si está aquí, en esta área, incluso. Pero no está detenida en esta prisión", reconoció una fuente policial al equipo periodístico que llegó hasta la cárcel donde supuestamente estaba recluida Rojo, según reveló el reportaje difundido la noche del martes.

"No puedo asegurar que no esté en Países Bajos. Todo lo que sé es que no está aquí", dijo el policía.

La ex jefa comunal fue detenida el pasado 13 de julio luego de 112 días estando prófuga de la justicia, tras ser condenada a cinco años y un día de prisión por fraude al fisco.

Esa misma jornada, el ente persecutor adelantó que entre seis a ocho semanas sería la primera audiencia para tramitar su extradición.