Alcalde de Huasco emplaza a ministro de Salud

Este viernes, el ministro de Salud Emilio Santelices llegó a la región de Atacama, donde además de visitar el Hospital de Copiapó y ratificar el anuncio del Centro Oncológico para Atacama, fue a la provincia del Huasco y según el alcalde de la comuna, Rodrigo Loyola, se enteró por twitter de la visita.

"Prefiero no calificar la actitud del Ministro de Estado, el Gobierno verá como relacionarse con las regiones, pero sí reconozco que es una situación incómoda y agotadora esto de enterarse por twitter de su visita. No lo tomamos como algo personal, pero sí estimamos que ofende a nuestro pueblo que no se considere a sus representantes democráticos si se quiere conocer la realidad local en materia de salud" sostuvo el alcalde Rodrigo Loyola.

"Ojalá se haya enterado el ministro en su visita, que pese a que nuestro Municipio, con gran sacrificio, le regaló al Estado de Chile, el terreno para construir un hospital fuera de la zona de tsunami, y pese a que desde el 2009 se comprometió esta urgencia, aquí seguimos esperando y rezando para que no haya una tragedia", agregó Loyola.

El jefe comunal también señaló que espera que el ministro se pronuncie sobre las cifras que se entregaron al Comité de Recuperación Ambiental. "Estamos por encima de la media nacional y regional de muertes por tumores, enfermedades cardiacas y enfermedades respiratorias. Esa es la realidad señor Ministro, ahora esperamos de usted soluciones reales. Cuando las tenga, si quiere las publica por Twitter, Instagram o Facebook, y con gusto compartiremos su gestión, le daremos muchos me gusta y retuits, pero con la tarea hecha".

Finalmente, Loyola puntualizó que "así como hoy se anuncia el Centro Oncológico para Atacama, el año 2009 se anunció el nuevo hospital de Huasco y aquí estamos. Aún no se ha levantado una sola piedra, hicimos consultas ciudadanas, les dimos el terreno, costeamos la subdivisión y hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para concretar un proyecto que no es nuestro, que es del Estado a través del Servicio de Salud. Parece que ahora solo queda encomendarnos a la MamaCocha para que no venga un Tsunami ".