Cataldo pide que profesores de Atacama depongan su huelga de hambre

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un llamado a deponer la huelga de hambre que cuatro directivos del Colegio de Profesores de Atacama iniciaron el viernes pasado, en protesta por las malas condiciones de infraestructura en escuelas de la región.

Tras dar el vamos al año escolar 2024 en un colegio de Quinta Normal este martes, el secretario de Estado insistió que "se ha ido avanzando" en las reparaciones, aunque hasta ayer, apoderados de varios establecimientos aún advertían problemas estructurales, como grietas en techos y muros a punto de caer, e incluso plagas de ratones no subsanadas del todo.

"Espero que los dirigentes que están en huelga de hambre la depongan, no es necesaria. La voluntad de diálogo y de avanzar está dada. Es una medida demasiado extrema, que pone en riesgo su salud", reafirmó Cataldo.

Al mismo tiempo, "llamaría a cuantificar y a no sobredimensionar" el paro que se ha levantado en algunos colegios de la región: "Hay un paro que es parcial y es importante decirlo con esa claridad, para poder seguir avanzando en soluciones".

"Terminamos el año pasado con un paro muy largo. Hoy iniciamos un año que si bien es cierto puede tener establecimientos educacionales paralizados, no es la mayoría ni la totalidad del sistema. Diferenciar muy claramente, de los establecimientos que no han iniciado clases hoy, cuáles realmente están en paro y cuáles tienen ingresos diferidos", enfatizó el ministro.

De todas maneras, admitió que en este contexto, "el plan B significaría adecuar el calendario escolar, que es monitorear realmente la situación del paro, habida cuenta de que uno no sabe si va a haber paralización, y cuál es la extensión de la paralización hasta que ocurre. Por eso es importante el monitoreo de esto para tomar decisiones".

"Lo bueno es que no es completo, no es un paro total. Lo bueno es que una parte importante del sistema está en funcionamiento. Lo bueno es que estamos a inicios del año escolar, y podemos adecuar todo lo necesario, considerando que tenemos todo el año por delante. Ahora, no hay tiempo que perder, y esperamos que esto se resuelva cuanto antes, y hoy hay reunión en la región para avanzar en la mesa de trabajo con los profesores", cerró Cataldo.

DIFICULTADES AL COMENZAR EL AÑO

Según el último reporte del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), de los 60 recintos escolares de Atacama, 54 comienzan sus actividades este martes: 40 de ellos lo harán con jornada completa y 14 con media jornada, debido a los trabajos en curso. En tanto, los restantes seis partirán entre el miércoles 6 y el lunes 11 de este mes.

En el transcurso de la mañana, se confirmó que al menos el Liceo El Palomar se encuentra en paro, mientras que la Escuela Pedro León Gallo y el Liceo Tecnológico de Copiapó postergaron el inicio de clases para la próxima semana.

Por otro lado, los trabajos han obligado a reubicar a los estudiantes de ciertos establecimientos: por ejemplo, el Instituto Comercial Alejandro Rivera Díaz funcionará en el Liceo Bicentenario Mercedes Fritis Mackenney, y los alumnos de la Escuela Concentración de Tierra Amarilla -fronteriza a Los Loros- deberán acudir a la Escuela Luis Uribe Orrego, que inicia las clases el 7 de marzo.

María Eugenia Vega, profesora de este último recinto, señaló a Cooperativa que "tenemos problemas de techumbres, de tuberías de rocalit, en la electricidad, que se nos estaba a punto de quemar el establecimiento. No contamos con insumos para atender más estudiantes y eso les trae problemas a ellos, porque es tan grave el peligro que corren que puede producir una muerte, y no vamos a esperar a eso".

En cuanto a la reubicación de alumnos, advirtió que el establecimiento designado está a 45 kilómetros, pero ciertos estudiantes tendrán que recorrer entre 85 y 90 kilómetros para poder estudiar.