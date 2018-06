Cenizas de Astrónomo aficionado fueron depositadas mirando las estrellas

Don Samuel Tapia fue uno de los impulsores locales más importantes en lo que se refiere a la observación y turismo astronómico en la región de Atacama, formando entre otras cosas la Sociedad Astronómica de Orión un grupo de personas que han seguido difundiendo las maravillas que tiene los cielos de Atacama para la observación y en su fallecimiento, amigos, familiares y seguidores cumplieron con uno de sus últimos deseos, que sus cenizas fueran depositadas en uno de los puntos de observación que tantas veces visitó.

“Encontré todo muy lindo, me emocioné mucho, todo muy emotivo” indicó a Cooperativa Silvia Medel, su esposa.

Jesica Tapia, hija de don Samuel, quiso agradecer a la funeraria Candelaria quien ayudó precisamente en este proceso doloroso de despedir a su padre.

Cabe señalar que se realizó una campaña solidaria para poder juntar el dinero para el proceso de la cremación.

Sergio Flores, astrónomo y académico de la Universidad de Atacama relata que conoció a Don Samuel desde su llegada a la región el año 2010. “Tengo una profunda pena por no haberme despedido de él, lo vi una semana antes de que falleciera y tengo pena porque no le di un abrazo, una muestra de afecto, porque yo pensé que había Samuel para rato, a pesar de que me dijo que estaba cansado y que estuvo grave en el hospital, yo pensé que iba a continuar más con su legado”.

“Él era como un papá para mí (…) vamos a continuar con su legado, las charlas que organizaba en la Universidad, el observatorio y lo doy por hecho que eso va a continuar y que le vamos a hacer un reconocimiento como lo merece”, enfatizó Flores.

El lugar escogido para esparcir sus cenizas fue precisamente el cerro Venado Norte, lugar que consiguió en comodato para concretar su gran anhelo; un observatorio de libre acceso.