RN y la UDI aspiran a la Intendencia de Atacama

El presidente regional de Renovación Nacional en Atacama, Fernando Ghiglino, reaccionó sorprendido ante la salida de la intendenta Berta Torres, y aunque no quiso adelantar nombres, dijo estar confiado en el que el cargo seguirá en manos de su partido.

"Es lamentable para nosotros (la salida), porque los meses que estuvo acá, donde se encuentra con una región muy pendiente en temas de reconstrucción, hacerse cargo de un gasto público paupérrimo, que recibió en un 3 por ciento y lo entrega en un 30 por ciento, donde se han ido ordenando las cosas … es lamentable", indicó Ghiglino.

"No quiero aventurar nombres (…) No me gustan estos cambios bruscos, cuando se cambian los equipos; aquí hay gente que ha hecho bien la pega y en eso me voy a preocupar mucho", agregó el dirigente.

En tanto, la diputada RN por Atacama Sofía Cid espera que la nueva autoridad regional "tenga la capacidad de trabajar con la gente que ya está instalada, tampoco queremos grandes cambios".

"Obviamente la persona que llegue tiene todas las facultades para realizar los cambios que estime conveniente, pero ha sido una instalación lenta, por lo mismo lo ideal es que llegue una persona a trabajar con el equipo que esté instalado y seguir adelante y debiese ser lo antes posible. Yo no he tenido la oportunidad de hacer las consultas al Ejecutivo, pero me imagino que va a ser rápido", agregó.

UDI: Renuncia no responde a una mala evaluación

El presidente regional de la UDI, Juan Antonio Pérez, comentó que a Berta Torres "le tocó este periodo de instalación del Gobierno y las autoridades constantemente están evaluación, pero su renuncia no responde a una mala evaluación, (sino que) se debe a temas personales".

Consultado por si el partido aspira al cupo de intendente, el presidente regional del gremialismo respondió que "sí", dado que "es un derecho que a todo Chile Vamos le asiste, pero (a la vez) es una prerrogativa del Presidente Sebastián Piñera".

Pérez indicó que analizarán un par de nombres durante esta jornada, "pero no hay que olvidar que ésta es una intendencia que está en manos de RN y lo más seguro que siga en manos de RN, independiente que nosotros podamos proponer un nombres".