Este jueves se informó el fallecimiento de Yulio, perro detector llegó a Coyhaique en el 2013 para convertirse en el primer can detector de drogas y otras sustancias ilícitas en ser asignado a la Aduana Regional de Coyhaique. Desde entonces se convirtió en uno de los perros más efectivos hasta su retiro retiro en 2018. “Adoptar a Yulio fue algo muy especial, cuando lo vi por primera vez llegar a la Aduana lo quise de inmediato e inmediatamente señale que cuando jubilara me lo entregaran y así fue. En mi hogar tuvo amor, cuidados y atención médica hasta el fin. Lo extrañaré mucho pero me queda la conformidad que fue feliz”, lo recuerda Adriana a sólo días del fallecimiento de su querido perro, que descansará en paz en el Cementerio de Mascotas Lulú de Coyhaique, donde será recordado con su foto y una hermosa lápida.

