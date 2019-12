Encapuchados atacaron casa del alcalde de La Serena

Hasta la propia casa del alcalde de La Serena, Roberto Jacob, llegó un grupo de encapuchados quienes en el lugar comenzaron a lanzar piedras y pintura al interior del domicilio, mientras rayaban consignas en el frontis, mientras la autoridad comunal y su familia estaban en el interior del inmueble.

El ataque fue realizado por un grupo que -según los primeros antecedentes- protagonizó incidentes en el Mall Paseo Balmaceda.

El alcalde Jacob indicó que esta situación no significará que contrate guardias o pida presencia policial para resguardar su casa.

"A mí no me van a amedrentar. Todo lo contrario. Voy a actuar con más fuerza, porque creo estar en la razón. Cuando se desbandan de esta manera, cuando gritan consignas, si esas son las armas para conseguir cosas conmigo no las van a conseguir. No les tengo miedo. Si quieren venir que vengan", indicó Jacob.

Encapuchados atacan casa del alcalde de La Serena Roberto Jacob. Lanzaron piedras y pintura al interior de la vivienda donde estaba el jefe comunal con su familia. Además rayaron consignas en los muros del frontis del domicilio.

El alcalde de La Serena criticó el actuar de Carabineros, ya que funcionarios de la Municipalidad advirtieron a la policía uniformada que un grupo de encapuchados se dirigía hacia la casa del jefe comunal.

"Tengo los WhatsApp. Porque Carabineros actuó cuando llegaron al Paseo Balmaceda, cuando tiraron bombas de pintura y se les dijo que van para allá, están llegando (a la casa del alcalde) y simplemente Carabineros no actuó. Aquí está absolutamente claro que no actuó", agregó Jacob.

Alcalde de #LaSerena criticó que pese a las advertencias no actuara Carabineros cuando encapuchados atacaban su casa.

El ataque a la casa del alcalde de La Serena no dejó a personas lesionadas. Sólo se registraron daños a vehículos.