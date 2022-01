Municipalidad de La Serena pidió al Gobierno más recursos ante el colapso de la atención primaria por el Covid

El Departamento de Salud de la Municipalidad de La Serena solicitó al Gobierno la liberación urgente de recursos ante el colapso de la red de atención primaria dada por el aumento de casos de Covid-19.

"Sin duda estamos en un momento complejo de lo que es la pandemia. La variante ómicron ha dado un verdadero disparo, que no tiene techo, de lo que el aumento de lo que son los casos y por lo tanto estamos solo con recursos propios, con los equipos de salud que están muy colapsados, porque la salud primaria está extremadamente colapsada y junto con ello también está el proceso de vacunación en lo que son los espacios públicos", explicó el jefe de departamento de la Corporación Gabriel González Videla, de la Municipalidad de La Serena, Ernesto Velasco.

Por su parte, la doctora Lorena Casarín, jefa del Departamento de Salud de La Serena, señaló que "el aumento de los casos es muy importante, no lo habíamos visto en ningún momento de la pandemia anteriormente y lamentablemente sí está colapsando nuestros servicios de urgencia primario, porque no son lo secundario, no hay gente que tenga que ingresar al hospital o estar conectada, como estaba en una primera etapa de la pandemia, pero si está tomando nuestro sistema básico, que es la atención primaria, tanto en nuestra parte de SAPU, por ejemplo, porque llega mucha gente sintomática, llega mucho contacto estrecho".

Además, denunció que el sistema de toma de muestras está colapsado, ya que "tenemos la limitante del manejo de laboratorio, porque el procesamiento del laboratorio tiene un límite en la región y a nosotros nos dan una cantidad de muestras para hacer diarias. Esa es nuestra limitante. Nosotros podemos sacar más equipos a la calle, podemos pedir más PCR, pero no podríamos hacer más, porque tenemos que entregar una cierta cantidad, que es el límite que el laboratorio regional puede manejar de la muestra".

"Nosotros hemos conversado con el servicio de salud. Entiendo que está viendo la posibilidad de ampliar esta posibilidad, pero no depende de nosotros", zanjó.