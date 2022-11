Tribunal Electoral Regional removió del cargo a alcalde de Ovalle

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, fue removido de su cargo como jefe comunal luego de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral Regional por graves faltas administrativas.

La resolución establece que Rentería incurrió en la causal descrita en la letra c del artículo 60 de la Ley 18.695: Contravención grave de las normas sobre probidad administrativa y por notable abandono de sus deberes.

Junto con la remoción del cargo de alcalde, Rentería quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el lapso de cinco años.

Dentro de los cargos presentados en contra del alcalde por los concejales de la administración anterior Armando Mondaca, Carlos Ramos, Héctor Maluenda y Jonathan Acuña se encuentran los casi siete mil millones de pesos de déficit en el Departamento de Educación Municipal.

Sobre el fallo del TER, el concejal Carlos Ramos señaló no verse sorprendido "porque si uno está presentando un requerimiento es porque está seguro de los cargos. De siete presentados, el Tribunal acogió cuatro. Me deja bastante preocupado porque si el tribunal acogió los requerimientos es porque algo está mal, nos dio la razón".

"Hoy existe un poco de satisfacción por el proceso que hoy tiene esta resolución, hace tres años presentamos los requerimientos y fuimos criticados desde diferentes sectores, pero hoy el tribunal ratifica que estábamos en lo correcto", agregó Ramos.

Por su parte, Nathalie Castillo, diputada PC, indicó que no sólo se está hablando de una falta administrativa, que le da razón a los concejales que se atrevieron a "denunciar este tipo de irregularidades, sino que existen responsabilidades políticas importantes desde el sector que representa el señor Rentería".

"La ciudadanía merece buenos líderes locales en todo nivel. Merecen gestiones probas, que vayan con las mejoras de las condiciones de vida de las personas y comunidades. Esta sentencia va en esa línea, poniendo fin a las administraciones que lesionan la buena fe de las personas en las instituciones públicas a causa de la responsabilidad política de una autoridad que no estuvo a la altura de su cargo", agregó Castillo.

Respuesta de Rentería

Por su parte, Claudio Rentería indicó al diario El Ovallino que "la sentencia en cuestión no me ha sido notificada personalmente hasta el momento y al igual que muchos me he enterado por los medios de comunicación".

El alcalde de la comuna de Ovalle añadió que "es importante dejar en claro que en ella se me absuelven de los cargos graves que decían relación con la supuesta malversación de fondos, quedando sólo en imputaciones de orden administrativas. Solicitaré a mi abogado que me informe y ejerza los correspondientes recursos a los que tengo derecho como cualquier ciudadano".