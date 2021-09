En conversación con El Diario de Cooperativa, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, comentó la reunión que sostuvo con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, donde se trató el tema de la violencia en la Región de La Araucanía, además de anunciar una mayor dotación de vehículos policiales para la zona. El jefe comunal criticó este último hecho, ya que apuntó que estos automóviles serán utilizados en las carreteras para ayudar a prevenir hechos violentos, pero no estarán dispuestos en la capital regional, donde han aumentado los delitos. "El sentimiento es que Carabineros no está presente, pero no por culpa de ellos, sino que están en las carreteras" y lamentó que "la situación es compleja en Temuco; no se puede desvestir un santo para vestir otros". Neira sentenció que "no podemos pagar los platos rotos de todos los Gobiernos, y el Estado en particular, de dar una solución en La Araucanía".

LEER ARTICULO COMPLETO