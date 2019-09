Seremi aclaró que el terreno donde se pretende instalar el relleno sanitario de Ancud es fiscal

El seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos, Jorge Moreno, confirmó la existencia de un permiso de ocupación provisoria otorgado al municipio de Ancud para realizar los estudios necesarios que permitan elaborar el proyecto denominado "Centro de manejo de residuos sólidos domiciliarios y transitorio" en la localidad de San Antonio de Huelden a raíz de la alerta sanitaria que rige para la provincia de Chiloé.

De acuerdo con la autoridad el terreno en cuestión es de propiedad del Fisco de Chile, inscrito en el Registro de Propiedad del año 1971 del Conservador de Bienes Raíces de Ancud y tiene una superficie de 132,70 hectáreas.

Luego de los incidentes que se produjeron en la localidad de San Antonio de Huelden el pasado fin de semana, desde la Seremi se indicó que este predio no registra ningún tipo de solicitud en la Oficina Provincial de Bienes Nacionales de Chiloé ni en la Secretaría Regional Ministerial por parte de comunidades indígenas, ni siquiera de aquellas que hoy día han reclamado por la eventual instalación del este Centro de residuos sólidos domiciliarios.

En el marco de este conflicto con las comunidades del lugar, las autoridades denunciaron la presencia de personas que ocupan ilegalmente el fundo: Jorge Moreno dijo que "en el fundo Los Millanes existen tres ocupantes ilegales que estaban hacen muchos años viviendo allí. Son tres hermanos que habían presentado solicitud de título gratuito, solicitudes que fueron denegadas, por tanto se transforman en ocupantes ilegales de la propiedad"

"Tenemos conocimiento de que dos de ellos no viven en la propiedad y que uno es quien reside en forma permanente en el sector. Justamente con esta persona se han iniciado conversaciones para buscar una solución a través de los mecanismos del ministerio, ya sea a través de arriendo o venta directa. De no prosperar ninguna de las dos tendrá que desalojar el predio porque no puede estar ocupando ilegalmente una propiedad fiscal", añadió el seremi.

En las últimas semanas el conflicto entre las comunidades de San Antonio de Huelden y las autoridades ha aumentado, ya que los vecinos se oponen a cualquier tipo de intervención en el terreno, argumentando que posee un alto valor hídrico para la zona norte de Chiloé.