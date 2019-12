Vecinos de Dalcahue advierten que no recibirán la basura de Ancud después del primero de enero

Los vecinos de Mocopulli, en la comuna de Dalcahue, Región de Lo Lagos, advirtieron que no recibirán más los residuos domiciliarios de Ancud después del primero de enero.

Esto, en el marco del fin de la alerta sanitaria que fue decretada para toda la provincia de Chiloé en el mes de abril en medio de la crisis de la basura, producto del colapso del vertedero de Ancud.

A raíz de esta situación, las autoridades sanitarias permitieron el traslado de basura domiciliaria desde Ancud hasta el vertedero de Aconser, ubicado en Mocopulli.

Roberto Solís, dirigente de dicha localidad señaló que "el día 31 se acaba la disposición de basura en el vertedero, eso no tiene análisis y no se modificará por ningún motivo. De ahí en adelante, nosotros estaremos vigilantes a que se cumpla todo, porque no vamos a estar gratuitamente recibiendo basura que no nos pertenece".

Hace dos semanas el municipio de Ancud anunció que contaba con un terreno en el sector de Punta El Roble para el depósito de los residuos domiciliarios, sin embargo, el lugar ha sido rechazado por las comunidades.

Este viernes los vecinos que habitan en las cercanías del vertedero industrial Aconser, se reunirán con la seremi de Salud de Los Lagos a fin de interiorizarse sobre el fin de la alerta sanitaria y los pasos a seguir.