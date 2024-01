Histórica operación: Extirparon tumor gigante en Hospital de Puerto Montt

Una inédita cirugía consiguió que un hombre logre retomar la normalidad tras la extirpación de tumor neural gigante en Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.

El vecino de la comuna de Fresia, Mario Dumenes, de 54 años, había pasado tres décadas cargando las consecuencias de portar un tumor de más de 15 kilos, el cual lo tenía prácticamente con sentencia de muerte.

"Me provocaba mucho dolor en la columna, por el peso, caminaba más agachado, parecía un anciano de 80 años. Fue en septiembre del año pasado cuando caí al hospital por el dolor", declaró Mario, añadiendo que eran sus hermanos quienes lo cuidaban cuando ya no se podía parar más.

A muy temprana edad, Mario fue diagnosticado con 'neurofibromatosis', enfermedad que causa el crecimiento de tumores neurales benignos en todo el cuerpo, llamados neurofibtomas. Pese a no ser malignos, estos causan mucho dolor, deformidades y alteraciones neurológicas, llevando a quien lo padezca a la postración o la muerte si no se trata.

"Este tumor fue diagnosticado hace más de 30 años, sin embargo, siempre fue catalogado como 'inoperable'", declaró el neurocirujano del Hospital de Puerto Montt, Julio García.

"Si bien el tumor era más pequeño previamente, su volumen, localización y relación con estructuras vasculares, nerviosas y órganos, hacían que el riesgo de su resección fuera inaceptablemente alto", añadió.

"EL MILAGRO DEL SUR"

El doctor García, junto a los neurocirujanos Norambuena, Tabilo y Oyarzún, y en coordinación a un grupo de 12 especialistas, analizaron el caso de Mario para definir la viabilidad de la intervención.

"Con técnicas de cirugía reconstructiva pudimos avanzar bastante en la disección del tumor en partes, las que eran bien difíciles de disecar ya que era muy grande y bien vascularizado", explicó el doctor Rodrigo Tejos, cirujano plástico del Hospital de Puerto Montt.

"Posteriormente, realizamos la cobertura de este defecto que tenía una superficie de unos 80 por 60 centímetros. Avanzamos con colgajos de piel del mismo paciente para cubrir la superficie, disminuir el defecto y achicarlo, y una vez disminuido, realizamos otros injertos obtenidos desde su muslo", agregó.

García destacó que "a pesar de que su enfermedad es crónica, don Mario gana funcionalidad para todos los años futuros, ya que la probabilidad de que vuelva a crecer un tumor de esas magnitudes es extremadamente remota".

Don Mario, vendedor ambulante y vecino de la comuna de Fresia, continúa en recuperación tras varias semanas hospitalizado, más de 12 horas de operación, 12 especialistas y un total de más de 50 profesionales, de los cuales se encuentra totalmente agradecido.

"Estuve hospitalizado casi tres meses, me atendieron muy bien, agradecido de todo el equipo", señaló emocionado, agregando que la atención y dedicación que recibió en el centro médico lo llevará consigo el resto de su vida.

"Me fui a despedir del tumor que me sacaron. Muchas veces uno no quiere ver las cosas o recordar, pero es necesario para cerrar todo ese periodo. Estoy muy agradecido de todas las atenciones acá", concluyó.