Madre anunció acciones legales luego que dos niñas salieran de su colegio sin ser advertidas

Dos niñas estuvieron desaparecidas más de dos horas la tarde de este jueves en el colegio British School Patagonia, de Puerto Montt, luego que salieran del establecimiento sin ser advertidas por ningún profesor ni trabajador del recinto.

Daniela Miranda, madre de una de las niñas, dijo que "al llegar al colegio me dijeron que mi hija se había perdido en una actividad que habían hecho en el patio, a las cuatro de la tarde. La tía del furgón fue a retirar a la niña a eso de las seis, o sea, pasaron dos horas en las que a mí no se me informó nada".

La afectada comentó que luego de encontrar a su hija la llevó a una clínica privada para que se constaten sus lesiones e informó que "voy a iniciar las acciones legales contra quien resulte responsable y haré la denuncia respectiva ante la Superintendencia de Educación".

Las niñas fueron ubicadas por Carabineros, cerca de una laguna, mojadas y embarradas.

Miranda aseguró que hasta ahora la dirección del establecimiento no se ha contactado con ellos. Pese a la insistencia de Cooperativa para buscar su versión, tampoco quisierio.