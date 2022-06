Senador Kuschel: Se han entregado 300 mil hectáreas a comunidades, a veces violentas, y quedan botadas

El senador Carlos Kuschel (RN) cuestionó la política de entrega de restitución de tierras a las comunidades en el sur del país, ya que aseguró que "se entrega un campo y queda botado. Tu pasas por allí y el campo está abandonado".

"Se han entregado como 300 mil hectáreas a comunidades y a veces a comunidades que solamente son violentas. Se entrega un campo y queda botado. Tu pasas por allí y el campo está abandonado, se cortaron los árboles, se acabaron las vacas y allí quedó", dijo el parlamentario por la Región al programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

Además, comentó que "la tierra es un tercio del capital para mover y producir alimentos. Muchas peticiones de tierras, violentas, no son para trabajarlas, son para una explotación irracional inmediata y después queda abandonada y al ratito están pidiendo para el lado".

"Se está retirando mucha tierra de la producción justamente en la zona triguera... ¡El pan en Chile va a seguir subiendo! ¿Qué quieres que te diga?", recalcó, agregando que el alza de este alimento está influida "porque se está sembrando 25 por ciento menos".

Sobre las motivaciones, indica que claramente "hay elementos legítimos y la mayor parte de elementos ilegítimos y eso es lo que hay que separar la paja del trigo y separar los métodos con que se trabaja".

Finalmente, se refirió a las medidas del Ejecutivo y resaltó que el rechazo de una serie de medidas y leyes de la agenda de delincuencia en el pasado de parte de quienes hoy son Gobierno, deja claro que "todo esto les está rebotando en las narices" (sic).

PLEBISCITO: "ESTÁ MUY PAREJO"

El senador de oposición habló del proceso constituyente lamentó que "los mismos constituyentes desacreditaron su trabajo desde el primer día", ejemplificando que el uso de seis meses para dictar reglamentos pudo manejarse de mejor forma: "Eso me causó mala impresión desde el comienzo y no me gustó lo que ha resultado", añadió.

Respecto al posible resultado del Plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo, expresó que "hoy está muy parejo, puede ganar el Apruebo o puede ganar el Rechazo y creo que esos dos escenarios son difíciles, transitorios. Creo que si el resultado es apretado -como va a ser- no va a ser por tanto tiempo, va a ser muy transitorio, va a tener muchos elementos transitorios".

"Vamos a estar sujetos a una especie de péndulo, creo que estamos en un péndulo", concluyó.